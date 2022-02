Van Hanegem lacht om uitspraken Feyenoorders én kraakt één keuze van Slot

Maandag, 28 februari 2022 om 06:58 • Mart van Mourik • Laatste update: 07:31

Willem van Hanegem begrijpt niet dat de selectie van Feyenoord nog denkt aan de landstitel. De Rotterdammers gingen zondagmiddag met 2-1 onderuit op bezoek bij AZ, waardoor de ploeg van trainer Arne Slot verzuimde het gat tot koploper Ajax te verkleinen tot vier punten. In zijn column in het Algemeen Dagblad schrijft Van Hanegem te hebben ‘gelachen’ na het horen van uitspraken van diverse spelers van Feyenoord op de radio over de titelkansen. Met name Guus Til en Jorrit Hendrix vielen in de ogen van de columnist in negatieve zin op in het Eredivisie-duel met de Alkmaarders. Toch erkent de Kromme dat Ajax, dat met 2-1 verloor van Go Ahead Eagles, wel heel veel punten laat liggen.

“Is de titelstrijd in Nederland nu weer open? Dat denk ik niet”, concludeert Van Hanegem na de 24ste speelronde. “Toen ik na AZ-Feyenoord vanuit Alkmaar naar huis reed, hoorde ik de spelers van Feyenoord op de radio zeggen dat ze voor de wedstrijd nog dachten aan de landstitel. Daar moest ik om lachen, want ik dacht dat het ook voor de spelers een gepasseerd station was. Maar als vervolgens PSV weer eens worstelt, dit keer op Het Kasteel tegen Sparta en Ajax zelfs onderuit gaat in Deventer tegen Go Ahead Eagles, dan hebben ze behoorlijk wat laten liggen in Alkmaar.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De oorzaak van de verliespartij van Feyenoord in Alkmaar ligt volgens Van Hanegem vooral op het middenveld. De oud-international stoorde zich met name aan Til en Hendrix, terwijl hij ook de keuze van Slot om Jens Toornstra op te stellen niet begrijpt. “Wijndal kreeg deze wedstrijd niet Alireza Jahanbakhsh als rechterspits tegenover zich, maar Jens Toornstra. Ik heb geen idee waarom. Dat gaf AZ vast een gevoel dat Feyenoord er niet gerust op was, want ze pasten zich aan. Terwijl ik juist vooraf angst bij AZ proefde. Toornstra trok vanaf het eerste moment ver naar binnen, maar het leverde geen enkel gevaar op. En Wijndal bleef ook met Toornstra tegenover zich lekker opkomen.”

“Toen Arne Slot na afloop zei dat hij één van zijn middenvelders heel goed vond spelen, kon hij onmogelijk Hendrix hebben bedoeld. En de onzichtbare Guus Til al helemaal niet. Maar ook Orkun Kökcü stond er toch ook niet in deze topwedstrijd?”, aldus Van Hanegem, die in de AD Voetbal podcast voorafgaand aan AZ-Feyenoord ook al kritische woorden sprak over Til. “Doelpunten heeft hij inderdaad gemaakt (dertien in de Eredivisie dit seizoen, red.). Maar heel eerlijk, ik zie Til nog te vaak erg matig spelen. Afgelopen zondag tegen Cambuur, dat was toch ronduit slecht?”