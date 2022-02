Van der Vaart wil gevoelige wissel in basis Ajax: ‘Hij moet blijkbaar spelen’

Waar Erik ten Hag vooral aandacht had voor de falende rechterkant van zijn verdedigingsblok, kijkt Rafael van der Vaart ook naar de linkerzijde van de defensie van Ajax. De oud-middenvelder vraagt zich af hoe vaak Daley Blind mag onderpresteren, voordat de linksback naar de bank verdwijnt. "Een trainer stelt hem altijd op", stelt Van der Vaart vast in Studio Voetbal.

Blind ging zondag met Ajax verrassend onderuit op bezoek bij Go Ahead Eagles (2-1) en was betrokken bij beide tegendoelpunten. Ook de andere analisten uit het praatprogramma van de NOS vonden Blind dramatisch. "Ik vond Blind vandaag heel slecht spelen en dat had ook te maken met bereidheid", aldus Theo Janssen. "Bij het eerste tegendoelpunt moet hij gewoon vooruitstappen, loopt hij achteruit..." Via het halve blok van Blind dwarrelde het schot van Iñigo Córdoba binnen.

"Bij het tweede doelpunt wil hij doorstappen, laat hij zijn eigen man vrijkomen, die daaruit scoort", ziet Janssen. Blind was in het strafschopgebied te laat bij assistgever Luuk Brouwers, die met een mislukt schot doelpuntenmaker Philippe Rommens - de eigenlijke tegenstander van Blind - bereikte. "Ajax speelt met de backs heel hoog, maar je kan ook terug sprinten; Blind sjokt hij er een beetje achteraan...", vervolgt Janssen. "Dat was sowieso tekenend voor Ajax vandaag: overal een stapje te laat, niet het volledige geloof hebben. Het was ook niet alleen Blind, ook Devyne Rensch en de aanvallers brachten heel weinig."

Van der Vaart vindt het hoog tijd voor verandering. "Blind is een ideale speler voor een trainer, omdat je hem op iedere positie kan gebruiken. Maar hij is op geen enkele positie de beste. En bij Blind ziet er ook meteen een beetje als een oude man uit. Het is wel opmerkelijk: elke keer als hij slecht speelt, blijft hij toch gewoon worden opgesteld. Een trainer stelt hem altijd op. Hij werd zelfs voor de verdediging gezet, want hij moet spelen. Ik vind dat wel apart, want ik ben gewend dat als je uit vorm bent, je er even naast zit. Daar is ook helemaal niks ergs aan."

Janssen vindt dat Blind niet meer als linksback kan spelen. "In het hedendaagse voetbal moet je als back gewoon behoorlijk snel zijn. Je moet rap zijn om die ballen achter de laatste linie te kunnen verdedigen. Zeker mindere tegenstanders gooien hem er gewoon achter en gaan rennen." Janssen ziet wel een alternatief voor de 31-jarige Oranje-international. "Als je hem in het centrum zet met een snelle verdediger ernaast, dan zou hij nog wel in het centrum kunnen spelen."

Ibrahim Afellay stipt aan dat Blind ook midweeks tegen Benfica (2-2) al door de mand viel. "Hij heeft zoveel ervaring, maar als je dan ook die wedstrijd tegen Benfica ziet: de problemen begonnen aan zijn kant. Ajax werd overlopen en Blind is zelf al niet de snelste, en daarbij verloor hij ook nog heel vaak de bal. Ik vind dat hij daarin een voorbeeld zou moeten zijn." Ten Hag wisselde Blind in Lissabon in de 73ste minuut voor Nicolás Tagliafico. Zondag tegen Go Ahead maakte Blind de negentig minuten wel vol.