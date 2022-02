Camp Nou smult: Luuk de Jong én Depay scoren; prachtige panna van Pedri

Zondag, 27 februari 2022 om 22:56 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 00:11

Barcelona begint meer en meer op stoom te komen. De ploeg van Xavi liet Athletic Club zondag in het eigen Camp Nou volledig kansloos: 4-0. Pierre-Emerick Aubameyang en Ousmane Dembélé verzorgden de spectaculaire eerste doelpunten, waarna de Nederlandse invallers Luuk de Jong en Memphis Depay óók nog scoorden. Voor Depay was het extra mooi, omdat de spits zijn rentree maakte na een wekenlange revalidatie van een spierblessure. Frenkie de Jong, eveneens een invaller, gaf een assist. Meldenswaardig was ook de weergaloze panna die Pedri in de tweede helft gaf bij Mikel Balenziaga. Barça klimt weer naar plek vier.

Frenkie de Jong kreeg na zijn midweekse wereldgoal tegen Napoli rust en startte op de bank, net als Luuk de Jong en Depay. Laatstgenoemde zat voor het eerst weer bij de wedstrijdselectie na een slepende spierblessure. Het drietal Oranje-internationals zou in de tweede helft wel invallen. Sergiño Dest startte bij afwezigheid van de geschorste Jordi Alba als linksback. Bij Athletic viel op dat sterspelers Iker Muniain en Inaki Williams als reserve begonnen, ook met het oog op de halve finale van de Copa del Rey komende woensdag tegen Valencia.

De verhoudingen waren vrijwel het hele duel hetzelfde: Barcelona probeerde met de bal aan de voet openingen te vinden, terwijl Athletic gokte op de snelle tegenaanval, maar kon de thuisploeg daar voor rust nauwelijks mee verontrusten. Bij Barça viel op dat rechtsback Dani Alves zich in balbezit inschakelde als centrale middenvelder. Veel kansen waren er niet voor de Catalanen, maar na een half uur dwong Ferran Torres doelman Unai Simón wel tot een prachtige redding.

Het verschil in de eerste helft werd in de 37ste minuut gemaakt door Pierre-Emerick Aubameyang, die artistiek door de lucht draaide en met een vliegende volley een rebound intikte: 1-0. De spits van Barça kreeg die kans nadat Gerard Piqué uit een hoekschop op de paal had gekopt. Na ruim een uur kon Ferran na het uitglijden van Iñigo Lekue plots doorlopen richting het doel van Athletic, maar opnieuw liet de aanvaller zien niet dodelijk te zijn in de afronding: Simon reageerde vrij simpel op zijn schot.

Een kwartier voor tijd toonde Dembélé het benodigde killerinstinct wél: de Fransman stond koud zes minuten in het veld toen hij op links werd aangespeeld en dreigend zijn tegenstander Lekue op. Die omspeelde Dembélé buitenom, om vervolgens vernietigend binnenkant paal raak te schieten: 2-0. Het feest werd vergroot door Luuk de Jong, die in de negentigste minuut koelbloedig intikte na een voorzet van Dembélé: 3-0. Memphis Depay luisterde zijn rentree op met het slotakkoord: de spits kon binnenglijden na alweer een goede voorzet van Dembélé: 4-0.