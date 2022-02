Bosz lijdt door oude bekende uit de Eredivisie én Turpin zure nederlaag

Zondag, 27 februari 2022 om 22:38 • Chris Meijer

Het Olympique Lyon van Peter Bosz is tegen een forse tegenvaller aangelopen. Les Gones gingen zondagavond in eigen stadion met 0-1 onderuit tegen Lille OSC, waar Sven Botman negentig minuten op het veld stond. Gabriel Gumundsson - voormalig verdediger van FC Groningen - verzorgde het enige doelpunt van het duel. Olympique Lyon zag kort voor het einde een doelpunt van Lucas Paquetà geannuleerd worden: een discutabel besluit van scheidsrechter Clément Turpin en de VAR.

Olympique Lyon zette deze maand de weg omhoog in met zeges op onder meer Olympique Marseille en OGC Nice, maar vorige week werden er tegen RC Lens weer punten verspeeld. Met Lille trof de ploeg van Peter Bosz een tegenstander die dit seizoen eveneens wisselvallig presteert en de eerste kansen van het duel waren via Karl Toko Ekambi en Moussa Dembélé voor de thuisploeg.

Het duel werd met 35 minuten op de klok opengebroken door Lille, nadat Jonathan David zich eerder al had laten zien namens de bezoekers. Die openingstreffer was deels te wijten aan Thiago Mendes, die verzuimde om de bal met het hoofd weg te werken en Gudmundsson in de gelegenheid stelde om zijn eerste doelpunt voor Lille te maken. De voormalig verdediger van FC Groningen maakte dankbaar gebruik van die gelegenheid: 0-1. Het doelpunt viel wat tegen de verhoudingen in en bracht daar geen veranderingen in.

Olympique Lyon bleef ook na de tegentreffer de gevaarlijkste ploeg, wat ook na rust resulteerde in grote mogelijkheden. Lille gaf het balbezit in de tweede helft uit handen en mocht Zeki Çelik en doelman Léo Jardim danken dat grote kansen voor Lucas Paquetà en Tino Kadewere geen doelpunt opleverden. Door een grote blunder van Jardim leek Olympique Lyon kort voor het einde nog de verdiende gelijkmaker te krijgen.

De doelman van Lille wachtte te lang en bood Paquetà daarmee de mogelijkheid om de bal te veroveren, nadat hij in de grond trapte. De Braziliaan schoof de bal vervolgens in het lege doel. Na inmenging van de VAR besloot scheidsrechter Turpin een streep te zetten door het doelpunt, vanwege een overtreding van Paquetà op Jardim. Mede daardoor bleef het bij 0-1 in Lyon, waardoor de ploeg van Bosz gepasseerd wordt door Lille: Olympique Lyon staat tiende, de regerend kampioen van Frankrijk bezet de achtste plaats.