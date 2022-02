Evgeniy Levchenko haalt buitengewoon hard uit naar ‘criminelen’ van FIFA

Zondag, 27 februari 2022 om 21:39 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 21:53

Evgeniy Levchenko is woedend over het besluit van de FIFA om het Russische voetbalelftal niet volledig uit te sluiten. De oud-middenvelder van FC Groningen, afkomstig uit Oekraïne, haalt op Twitter ongenadig hard uit naar de wereldvoetbalbond. "Dit is absoluut onaanvaardbaar", aldus Levchenko.

De FIFA weigert Rusland na de invasie in Oekraïne volledig te verbannen. De wereldvoetbalbond heeft besloten dat wedstrijden van Russische teams voorlopig op neutraal terrein gespeeld moeten worden, zonder dat de vlag wordt getoond of het volkslied wordt gespeeld. Bovendien moet Rusland zijn wedstrijden gaan spelen onder de naam Football Union of Russia (RFU). De Poolse voetbalbond heeft overigens al laten weten dat men ook onder deze omstandigheden niet van plan is om tegen Rusland te spelen. In maart staat een cruciale wedstrijd in de WK-kwalificatie tussen de twee landen op het programma.

Levchenko is witheet om de beslissing van de FIFA. "Dit is krankzinnig", aldus de voorzitter van spelersvakbond VVCS. "Er sterven mensen in Oekraïne. En de FIFA laat het Russische regime de sport gewoon gebruiken voor hun populariteit. Je moet je schamen, FIFA! In deze situatie is de FIFA net zo crimineel als het agressorland. En je hoeft niet te praten over dat sport en politiek gescheiden zijn."

Eerder op de dag stuurde Levchenko ook al een boodschap de wereld in gericht aan 'alle moeders en vaders in Rusland'. "Hebben jullie geen medelijden met je zonen? De meesten van hen weten niet waar ze heen moeten en waarom. U vecht voor het regime van de tiran, wij vechten voor ons land en vrede. Wie met een zwaard naar ons toekomt, zal door het zwaard sterven."

Ook hekelt Levchenko sporters uit Rusland die zich niet durven uit te spreken tegen het regime van Vladimir Poetin. "Oorlog. Waar zijn alle Russische atleten die ons Oekraïners broers noemden? Waarom zwijg je nu, terwijl je leider ons vermoordt? Hoeveel Russische voetballers spraken zich uit tegen de oorlog? Of is sport weer gescheiden van politiek?" Er zijn overigens wel Russische spelers die zich uitspreken tegen de oorlog. Zo plaatste Fedor Smolov, voormalig spits van Feyenoord, een zwart vlak op Instagram met de tekst: 'Nee tegen oorlog'. Achter deze zin stonden afbeeldingen van de vlag van Oekraïne en een hartje. Smolov is een grote speler in Rusland: de 32-jarige spits speelde 45 keer voor het nationale elftal en droeg in september nog de aanvoerdersband.