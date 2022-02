Vertonghen maakt prachtig gebaar: kippenvel en tranen bij Roman Yaremchuk

Zondag, 27 februari 2022 om 21:12 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 21:27

Benfica heeft zijn midweekse comeback tegen Ajax (2-2) een goed vervolg gegeven in de Portugese competitie. De ploeg van interim-coach Nélson Veríssimo won in eigen huis met overtuiging van Vitória Guimarães: 3-0. Darwin Núñez voegde weer twee doelpunten toe en staat nu al op twintig competitiegoals dit seizoen. Na een uur werd de sterspeler naar de kant gehaald voor Roman Yaremchuk, die van het publiek een hart onder de riem gestoken kreeg vanwege de oorlog in zijn thuisland Oekraïne. Yaremchuk was zichtbaar ontroerd door de massale staande ovatie van de Portugese toeschouwers, die ook met vlaggen hun steun uitspraken voor Oekraïne. Yaremchuk kreeg als eerbetoon ook de aanvoerdersband overhandigd door Jan Vertonghen, die als captain was begonnen.

Vitória kwam in de openingsfase dicht bij de openingstreffer, maar Benfica werd op de been gehouden door Odysseas Vlachodimos. De doelman redde twee keer op grote kansen voor Oscar Estupinan en zag zijn ploeg na 24 minuten zelf wél de eerste goede mogelijkheid benutten. Gilberto slingerde de bal van rechts voor, waarna Gonçalo Ramos er handig zijn schoen tegen plantte: 1-0.

Gilberto was op dreef, want na ruim een half uur werd er opnieuw uit een voorzet van de rechtsback gescoord. Ditmaal was het Darwin Núñez die zijn hoofd tegen de bal zette: 2-0. Benfica besliste de wedstrijd vijf minuten na rust, toen Ramos op links het strafschopgebied in ging en van achter aangetikt werd. Núñez benutte de daaropvolgende strafschop: 3-0. De inmiddels 38-jarige Ricardo Quaresma kwam nog in de ploeg bij de tegenstander en vuurde meteen twee keer op doel, maar die pogingen konden Vlachodimos niet verontrusten.