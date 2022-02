FIFA neemt maatregelen tegen Rusland, maar komt nog niet met uitsluiting

De FIFA heeft maatregelen genomen tegen Rusland naar aanleiding van de inval in Oekraïne. De wereldvoetbalbond heeft besloten dat wedstrijden van Russische teams voorlopig op neutraal terrein gespeeld moeten worden, zonder dat de vlag wordt getoond of het volkslied wordt gespeeld. Bovendien moet Rusland zijn wedstrijden gaan spelen onder de naam Football Union of Russia (RFU). De Poolse voetbalbond heeft overigens al laten weten dat men ook onder deze omstandigheden niet van plan is om tegen Rusland te spelen.

Rusland zou in maart eigenlijk in de play-offs om een ticket voor het WK van 2022 in Qatar spelen. Polen - de tegenstander in de halve finale - maakte zaterdag al bekend niet tegen de Russen te gaan spelen. Ook Zweden en Tsjechië - de eventuele tegenstanders in de finale - hebben daarna laten weten dat men niet van plan is een duel met Rusland te laten doorgaan. De drie landen deden een beroep op de FIFA om de wedstrijden waarin Rusland zou spelen voorlopig van het programma te halen.

Zo ver gaat de FIFA voorlopig niet. De wereldvoetbalbond veroordeelt in een statement de invasie in Oekraïne, spreekt zijn solidariteit uit aan de Oekraïners en roept op tot vrede en dialoog. De FIFA schrijft dat met de betrokken partijen unaniem is besloten om maatregelen te treffen tegen Rusland, ‘in de lijn met de aanbevelingen van het Internationaal Olympisch Comité (IOC)’.

Tijdens de Olympische Spelen zijn de Russische sporters actief onder de naam ROC, Russisch Olympisch Comité. Bovendien wordt tijdens de medailleceremonies niet de vlag getoond en klinkt niet het Russische volkslied. De FIFA gaat Rusland nu op dezelfde manier behandelen. Russische ploegen mogen in internationale competities voorlopig niet in eigen land spelen. Thuiswedstrijden worden daardoor verplaatst naar neutraal terrein.

De FIFA stelt contact te hebben gehad met de voetbalbonden van Polen, Tsjechië en Zweden. “We blijven nauw contact onderhouden om een juiste en acceptabele oplossing te vinden”, stelt de wereldvoetbalbond. “De FIFA blijft continu in gesprek met het IOC, de UEFA en andere sportorganisaties om meer maatregelen of sancties te nemen, inclusief het mogelijk uitsluiten van Russische deelnemers uit competities. Als de situatie niet snel verandert, zal dat worden doorgevoerd.”