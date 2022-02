Speciaal ingebrachte Kepa grote schlemiel in penaltyserie EFL Cup-finale

Zondag, 27 februari 2022 om 20:28 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 22:30

Liverpool heeft zondagavond in een zinderende finale tegen Chelsea de EFL Cup binnengehaald na strafschoppen. The Reds en the Blues maakten er een fantastisch schouwspel van, ondanks dat er in 120 speelminuten geen enkel geldig doelpunt op het scorebord kwam: 0-0. Curieus was het grote aantal afgekeurde treffers vanwege buitenspel: vier in totaal. Bij Chelsea ging uitblinker Édouard Mendy in de slotminuut naar de kant, om met Kepa Arrizabalaga de penaltyreeks in te gaan. De Spaanse goalie moest bij een 11-10 stand (niemand miste) zelf trappen en schoot hopeloos over.

Hakim Ziyech moest de finale aan zich voorbij laten gaan door een blessure, midweeks opgelopen in de Champions League tegen Lille OSC. Ondanks het uitblijven van doelpunten stond de wedstrijd vanaf het begin bol van spektakel. In de vijfde minuut stuitte Kai Havertz na een perfecte lage bal van César Azpilicueta op Caoimhín Kelleher, die bij Liverpool de vervanger in het doel was van Alisson Becker. Ook Édouard Mendy, de man onder de lat bij Chelsea, kon zich na een half uur onderscheiden, in zijn geval met een fabelachtige dubbele reflex. Eerst keerde Mendy het afstandsschot van Naby Keïta, om vervolgens razendsnel op te krabbelen en de rebound van Sadio Mané weg te tikken. Dat Mendy er nog aan kon komen, mocht Mané zich zeker aanrekenen.

GOAL Liverpool... NEE! ?? Joël Matip loopt de bal binnen, maar hij wordt afgekeurd! Het blijft (voor nu) 0-0 bij Chelsea vs. Liverpool ??#ZiggoSport #CarabaoCup #CHELIV pic.twitter.com/wsn7zP7ihE — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) February 27, 2022

Chelsea was in het restant van de eerste helft sterker en Havertz stuurde Mason Mount een-op-een met Kelleher. De aanvallende middenvelder vuurde echter naast. Beide ploegen waren ook na rust aan elkaar aan gewaagd. Mount kreeg in de 49ste minuut opnieuw een megakans en schoot tot zijn eigen ontzetting op de paal. Aan de overzijde maakte Mendy na een uur een grote fout met een verkeerde inspeelpass. Mohamed Salah stormde op Mendy af en stiftte de bal over de goalie heen, maar de poging had weinig snelheid en werd op de doellijn opgeruimd door de helpende Chelsea-defensie.

Liverpool dacht in de 67ste minuut op voorsprong te komen uit een vrije trap van Trent Alexander-Arnold, die door Mané naar de tweede paal werd gekopt en binnengewerkt werd door Joël Matip. In de herhaling bleek Virgil van Dijk echter met een voet buitenspel te hebben gestaan: geen goal. Kort daarna werd ook een rake kopbal van Mount afgekeurd, in dit geval vanwege buitenspel van assistgever Timo Werner. Van Dijk kwam zelf dichtbij met een gevaarlijke kopbal uit een hoekschop. Mendy dook de bal knap uit de hoek en hield Chelsea daarmee op de been. Diep in blessuretijd deed Kelleher datzelfde voor Liverpool door met een uitgestoken voet te reageren op een inzet van heel dichtbij van Romelu Lukaku: 0-0 na negentig minuten.

In de verlenging die volgde kwam Chelsea opnieuw heel dichtbij. Werner vuurde rakelings over de verre kruising, terwijl Lukaku de bal na het uitkappen van Ibrahima Konaté wél tegen de touwen vuurde, maar opnieuw gooide buitenspel roet in het eten. Alsof de duvel ermee speelde maakte Chelsea in de tweede helft van de verlenging wéér een buitenspelgoal: ditmaal ging een rake knal van Havertz niet door. Chelsea-trainer Thomas Tuchel besloot in de laatste minuut dus verrassend om uitblinker Mendy naar de kant te halen en Kepa richting de penaltyserie te sturen. Alle eerste 21 strafschoppen werden feilloos benut. Zo raakte Van Dijk schitterend de kruising, terwijl Fabinho en Jorginho ijzig kalm scoorden middels een panenka. Kepa was de laatst overgebleven man op het veld die nog geen penalty had genomen en móést dus wel achter de bal gaan staan. De keeper van Chelsea schoot hopeloos over en schonk Liverpool zo de bekerwinst.