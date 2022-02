Xavi neemt risico met reserverol voor Frenkie de Jong tegen Athletic Club

Zondag, 27 februari 2022 om 19:57 • Chris Meijer • Laatste update: 20:18

Frenkie de Jong heeft zondagavond geen basisplaats bij Barcelona in de thuiswedstrijd tegen Athletic Club. Trainer Xavi heeft op zijn middenveld een basisplaats ingeruimd voor Gavi, waardoor De Jong rust lijkt te krijgen. Memphis Depay zit na weken afwezig te zijn geweest door een hamstringblessure weer bij de wedstrijdselectie: de aanvaller begint op de bank.

De Jong speelde afgelopen week nog negentig minuten mee in het Europa League-duel met Napoli, dat mede door een doelpunt van de Nederlandse middenvelder met 2-4 gewonnen werd. “Frenkie de Jong is een genie. Hij is ontzettend, ontzettend goed”, zo oordeelde Xavi na afloop van dat duel. Mede door die woorden lijkt het erop dat De Jong nu rust krijgt tijdens de competitiewedstrijd tegen Athletic. Barcelona won slechts één van de vier competitiewedstrijden waarin De Jong basisspeler was, terwijl mét hem aan de aftrap 52,6 procent van de duels gewonnen werd.

Het middenveld van Xavi bestaat voor het thuisduel uit Sergio Busquets, Pedri en Gavi. Naast De Jong verdwijnt ook Jordi Alba ten opzichte van het duel met Napoli uit de basiself. De defensie voor doelman Marc-André Ter Stegen bestaat uit Sergiño Dest, Ronald Araújo, Gerard Piqué en Dani Alves. De voorste linie is onveranderd en bestaat andermaal uit Ferran Torres, Pierre-Emerick Aubameyang en Adama Traoré.

Luuk de Jong zit daardoor andermaal op de bank, terwijl Depay ook weer bij de selectie zit. “Hij en Clément Lenglet trainen normaal en zijn honderd procent fit”, zei Xavi op de persconferentie in aanloop naar het duel met Athletic over de terugkeer van Depay en de centrumverdediger. “Als ze geen terugslag krijgen, zitten ze in de selectie. Ze hebben nu meer concurrentie, maar moeten allebei laten zien dat ze belangrijk zijn voor de ploeg. Uiteindelijk gaat het om de prestaties. We rekenen op hen.”

Opstelling Barcelona: Ter Stegen, Dani Alves, Piqué, Araújo, Dest; Busquets, Gavi, Pedri; Ferran Torres, Aubameyang, Traoré.