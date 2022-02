Luuk Brouwers benoemt twee zwakke schakels bij Ajax: ‘Dat liep niet lekker’

Zondag, 27 februari 2022 om 19:05 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 19:39

Go Ahead Eagles sleepte zondag in de eigen Adelaarshorst een sensationele zege tegen Ajax (2-1) over de streep. De ploeg van Kees van Wonderen stond na één helft al met 2-0 voor en kreeg in de rust een duidelijke boodschap van zijn trainer, zo vertelt Luuk Brouwers na afloop. "Hun rechterkant ging niet heel lekker, zagen we", aldus de aanvoerder van Go Ahead tegenover ESPN.

Daarmee doelt Brouwers op de rechterzijde van het opbouwspel van Ajax. De Amsterdammers moesten het stellen zonder rechtercentrumverdediger Jurriën Timber en rechtsback Noussair Mazraoui. Hun directe vervangers, Perr Schuurs en Devyne Rensch, waren in de ogen van Go Ahead zwakke schakels bij Ajax. "We hebben in de rust gezegd dat we Schuurs de bal wilden laten hebben en dat we Edson Álvarez - en daarna zijn vervanger Ryan Gravenberch - en Lisandro Martínez iets meer vast wilden zetten."

"Omdat we zagen dat het in de eerste helft bij Ajax aan de rechterkant niet heel lekker ging", legt Brouwers uit. "Dat was wat we meekregen. Maar door een paar wissels, ook het inbrengen van Mazraoui, zag je dat zij dusdanig veel kwaliteit hebben dat ze daar ook wel onderuit komen." Mazraoui had lichte klachten en werd bij rust ingebracht. Ajax kwam in een vrij sterke tweede helft nog terug dankzij een rake kopbal van Steven Berghuis, maar verloor dus toch.

Brouwers is uiteraard dolblij met de felbevochten overwinning. "We hebben een hele lastige week met Ajax, PSV (midweeks in de beker, red.) en FC Utrecht. Dat je hem dan zo begint is fantastisch. Het zal een klein feestje worden in de kleedkamer, maar niet te lang, want woensdag staat de volgende wedstrijd alweer op het programma. Een kort feestje, maar zeker een verdiend feestje."