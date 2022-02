Heldenrol voor Patrick van Aanholt bij moeizame zege van Galatasaray

Zondag, 27 februari 2022 om 18:58 • Chris Meijer

Galatasaray heeft dankzij twee doelpunten van Patrick van Aanholt en een treffer van Ryan Babel ternauwernood weten te winnen van Caykur Rizespor. De laagvlieger kwam tot twee keer toe op voorsprong in het Nef Stadion, maar stapte uiteindelijk met een 4-2 nederlaag van het veld. Door de tweede zege op rij stijgt Galatasaray naar de twaalfde plaats in de Süper Lig.

Galatasaray won afgelopen maandag voor het eerst sinds 25 december weer eens, door op bezoek bij Göztepe met 2-3 te winnen. Tegen Caykur Rizespor - de nummer voorlaatst van de Süper Lig - kende de ploeg van trainer Domenèc Torrent geen al te beste start, want de bezoekers stonden al na acht minuten spelen op voorsprong. Gedson Fernandes krulde vanuit de linkerhoek een vrije trap op zeer fraaie wijze in de verre hoek.

Fernandes speelde vorig seizoen overigens nog een halfjaar op huurbasis bij Galatasaray, voor wie hij totaal achttien wedstrijden speelde. De middenvelder keerde daarna terug naar Benfica, speelde daar weinig en werd in januari overgenomen door Besiktas. De Zwarte Adelaars konden hem echter niet inschrijven, waardoor hij in de tweede seizoenshelft gestald is bij Caykur Rizespor. Het duurde tot kort voor rust tot Galatasaray weer op gelijke hoogte kon komen.

Berkan Kutlu legde de bal klaar voor Van Aanholt, die met een schuiver in de verre hoek zijn eerste competitiedoelpunt in dienst van Galatasaray aantekende. Snel na rust moest Cimbom weer in de achtervolging. Joel Pohjanpalo kopte de bal terug richting Tyler Boyd, waarna de Amerikaan controleerde en de bal op fantastische wijze in de rechterkruising plaatste. Exact tien minuten later kreeg Galatasaray een buitenkans om terug te komen in de wedstrijd, toen Bafetimbi Gomis omver gelopen werd door doelman Tarik Çetin en de bal op de stip ging. Gomis ging zelf achter de bal staan, maar faalde vanaf elf meter.

Een kleine tien minuten later kreeg Galatasaray een herkansing na een nieuwe overtreding van Çetin binnen het strafschopgebied, deze keer op Kerem Aktürkoglu. Nu mocht de ingevallen Babel aanleggen en hij faalde niet: 2-2. Net als Van Aanholt tekende Babel daarmee voor zijn eerste competitiedoelpunt van het seizoen. Van Aanholt maakte in minuut 87 ook meteen zijn tweede competitietreffer van het seizoen en bezorgde Galatasaray daarmee de overwinning. De vleugelverdediger was het eindstation van een vlotlopende aanval via Aktürkoglu, Kutlu en Sofiane Feghouli. Caykur Rizespor besloot het duel nog met tien man, na een tweede gele kaart voor Fabrício Baiano, en moest in de achtste minuut nog de 4-2 incasseren, die werd aangetekend door Gomis.