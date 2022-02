Offensief kan Ajax niet redden van beschamende ondergang in Deventer

Zondag, 27 februari 2022 om 18:40 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 19:49

Ajax is zondag verrassend onderuit gegaan op bezoek bij Go Ahead Eagles. De ploeg van Erik ten Hag werd in de Adelaarshorst overdonderd door de felle Deventenaren, die een sensationele 2-0 ruststand neerzetten. Ajax zette in de tweede helft vol aan, maar wist niet meer af te dwingen dan een aansluitingstreffer van Steven Berghuis: 2-1. De koploper ziet PSV daardoor tot twee punten naderen, terwijl Go Ahead dankzij de razendknappe zege weer wat lucht krijgt: de ploeg van Kees van Wonderen stijgt naar de twaalfde plek.

Remko Pasveer liep een gebroken vinger op en wordt bij Ajax voorlopig vervangen door André Onana. Perr Schuurs en Devyne Rensch kwamen achterin in het elftal voor de gehavende Jurriën Timber en Noussair Mazraoui. De beginfase was hoopvol voor Ajax, dat meteen twee grote kansen bij elkaar speelde. Davy Klaassen verlengde een kopbal van Edson Álvarez met zijn eigen hoofd tot op de lat, terwijl Sébastien Haller op een haar na een lage voorzet van Rensch wist binnen te glijden.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Go Ahead sloeg na achttien minuten zelf toe via Iñigo Córdoba, wiens schot vanuit de punt van het strafschopgebied via het blok van Daley Blind precies over doelman André Onana heen vloog: 1-0. De Amsterdammers zochten opnieuw de aanval en kwamen in het restant van de eerste helft tot twee behoorlijke pogingen. Blind en Haller probeerden het beiden uit volleys van een meter of zestien, die beide keren net naast eindigden. Een nieuwe domper voor de Amsterdammers volgde in blessuretijd, toen een mislukt schot van Luuk Brouwers terechtkwam bij de volledig vrije Philippe Rommens, die de bal van dichtbij in het dak van het doel ramde: 2-0.

Na rust zette Ajax wederom va banque de achtervolging in. Een kopbal van Dusan Tadic mislukte, terwijl Antony de bal niet in de verre hoek gekruld kreeg. Enigszins gelukkig wist Steven Berghuis in de 64ste minuut alsnog de aansluitingstreffer voor Ajax te maken. De middenvelder reageerde attent toen op een doorgeschoten hoge bal en kopte die snel achter de uitgekomen Andries Noppert: 2-1. Ajax had een klein half uur om minimaal een punt veilig te stellen en zette Go Ahead onder nog grotere druk. Invaller Danilo kopte uit een voorzet van Lisandro Martínez rakelings naast, terwijl Tadic zijn schot uit de draai gekeerd zag worden door Noppert.