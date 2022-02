Sevilla zegeviert in stadsderby dankzij assist van doelman Yassine Bounou

Zondag, 27 februari 2022 om 18:20 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 18:30

Sevilla heeft zondagmiddag beslag gelegd op de Derbi Sevillano. Het elftal van trainer Julen Lopetegui was in eigen huis met 2-1 te sterk voor Real Betis en heeft meteen de tweede plek steviger in handen genomen. Ivan Rakitic (strafschop) en Munir El Haddadi (assist doelman Yassine Bounou) namen de treffers voor hun rekening namens de thuisploeg. In de absolute slotfase deed Sergio Canales iets terug uit een vrije trap. Door de overwinning blijft Sevilla als enige ploeg in het spoor van Real Madrid. De achterstand op de Koninklijke bedraagt zes punten. Het gat met stadsgenoot en aartsrivaal Real Betis is opgelopen naar acht punten.

Sevilla was in de eerste helft heer en meester en had niks te duchten van Real Betis, dat simpelweg stootkracht te kort kwam om het de ploeg van Lopetegui echt moeilijk te maken. Bij het eerste echte gevaar van de wedstrijd was het ook meteen raak. Halverwege de eerste helft ging Claudio Bravo onhandig in de fout. De doelman vloerde Youssef En-Nesyri en zag scheidsrechter Carlos del Cerro Grande terecht naar de stip wijzen. Rakitic nam plaats achter de bal en faalde niet. De middenvelder stuurde Claudio Bravo naar de verkeerde hoek: 1-0. Rakitic is met vier treffers de meest trefzekere speler tegen Betis in LaLiga.

Oi oi oi, Claudio Bravo had deze toch moeten hebben... ??????? Munir El Haddadi zet Sevilla op 2-0 in de beladen stadsderby ??#ZiggoSport #LaLiga #SevillaFCRealBetis pic.twitter.com/cnoxXjuBsL — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) February 27, 2022

De belangen van de derby van Sevilla werden na een klein half uur spelen duidelijk, toen Marcos Acuña spijkerhard doorging op de benen van Nabil Fekir. Volgens de linkervleugelverdediger diende de bal buiten gespeeld te worden, maar daar had Fekir geen boodschap aan. Del Cerro Grande deed het af met geel. Op slag van rust werd de score verdubbeld door de thuisploeg en opnieuw ging Claudio Bravo niet vrijuit. El Haddadi werd aan de linkerkant van het veld de diepte in gestuurd door doelman Bounou (!) en haalde uit met links. Het schot bleek de Chileense doelman te machtig: 2-0.

De fraaiste goal in de derby van Sevilla komt van Betis ?? Sergio Canales schiet een vrije trap raak, maar baten mag het niet. Sevilla wint: 2-1 ???#ZiggoSport #LaLiga #SevillaFCRealBetis pic.twitter.com/Y1x2xqwbXt — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) February 27, 2022

In het tweede bedrijf viel er beduidend minder te genieten. Sevilla bleef de bovenliggende partij, maar wist het veldoverwicht niet uit te drukken in grote kansen. Cristian Tello had de mogelijkheid om de spanning na ruim een uur spelen terug te brengen in de wedstrijd, maar zijn schot vanaf de rand van de zestien eindigde bij de uitstekend keepende Bounou. Ook Alex Moreno was ongelukkig in de afronding. De linkervleugelverdediger zag zijn kopbal rakelings naast gaan. De aansluitingstreffer zou er nog wel komen. In de vierde minuut van de blessuretijd zorgde Canales met een fraaie vrije trap voor de mooiste treffer van de stadsderby: 2-1.