Gefrustreerde Schmidt uit ongenoegen: ‘Dit heeft niets met voetbal te maken’

Zondag, 27 februari 2022 om 18:01 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 18:02

PSV is zondagmiddag door het oog van de naald gekropen. De equipe van Roger Schmidt had alle mogelijke moeite met Sparta Rotterdam, maar zegevierde uiteindelijk wel met 1-2. Er was een rode kaart van Arno Verschueren voor nodig om het duel te doen kantelen. Bij PSV eiste Mauro Júnior een hoofdrol voor zich op. De gelegenheidsback zorgde met een schitterend afstandsschot voor de gelijkmaker. Schmidt uitte na afloop vooral zijn genoegen over de staat van het kunstgrasveld op Het Kasteel.

"Het belangrijkst is dat we hebben gewonnen en geen blessures hebben opgelopen op dit veld", vertelde Schmidt na afloop van het duel bij ESPN. "Dit heeft niets met voetbal te maken. Op dit veld valt niet te voetballen. We hoeven niet te discussiëren over de wedstrijd of ons spel vandaag. Op het eind moet je zorgen dat je dit soort wedstrijden wint en dan moet je snel huiswaarts keren. Je hebt het zelf kunnen zien. Helemaal als het veld niet gesproeid is. Het was droog. Bij elke tackle loop je het gevaar om geblesseerd te raken. Ik ben blij dat er niks ergs is gebeurd vandaag."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Bij PSV moest Yorbe Vertessen de strijd halverwege staken. Schmidt gaf na afloop aan dat de Belg te kampen heeft met klachten aan de knie, maar verwacht hem niet lang kwijt te zijn. PSV kwam op achterstand door geklungel bij Ibrahim Sangaré. Nadat Mauro Júnior de Eindhovenaren op gelijke hoogte had gebracht, voltrok invaller Ritsu Doan het vonnis. Aanstaande woensdag volgt voor PSV de volgende test, als de bekerwedstrijd tegen Go Ahead Eagles op het programma staat. "We moeten zorgen dat we zo goed mogelijk herstellen zodat we klaar zijn voor de halve finale", aldus Schmidt.

Ook Mauro Júnior weet dat het spel van PSV te wensen over liet tegen Sparta. "We weten dat dit niet onze beste wedstrijd was, maar op het eind hebben we wel de drie punten. Dat was het belangrijkst voor ons. Het was een vechtwedstrijd. De eerste helft kwamen we niet in de duels. We hebben het in de tweede helft rechtgezet. Het team was in de beginfase niet in beste doen. We hebben een druk schema, de komende weken staan er ook weer veel wedstrijden op het programma. Het belangrijkst is dat we het hebben kunnen omdraaien."

"Ik voel me goed. De trainer en teamgenoten geven mij veel vertrouwen. Het team heeft mij nodig, nu als rechtsback. Ik ben klaar om te spelen, welke positie maakt me niet uit. Ik vind het belangrijk om te spelen, dat doet me goed", aldus Mauro, die de gelijkmaker voor zijn rekening nam. "De corner werd snel genomen. Toen ik de bal zag vertrekken wist ik dat het een goed schot was." Het betekende voor Mauro Júnior zijn tweede treffer van het seizoen. Twee weken geleden was hij tegen Vitesse eveneens trefzeker.