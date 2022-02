‘Stop Putin’-spandoek op Het Kasteel: ‘Dat doet met mij heel veel’

Zondag, 27 februari 2022 om 17:38 • Rian Rosendaal • Laatste update: 17:44

Het was voor Evgeniy Levchenko een emotionele middag op Het Kasteel, waar hij te gast was bij het thuisduel van Sparta Rotterdam met PSV (1-2). De voorzitter van de vereniging van contractspelers VVCS, tussen 2003 en 2005 als speler actief voor Sparta, vroeg rondom de wedstrijd aandacht voor de oorlogssituatie in zijn geboorteland Oekraïne. Levchenko zag in Rotterdam onder meer een vlag van zijn land hangen en is ook blij met de steun die Adil Auassar gaf middels een speciale aanvoerdersband.

"Je hebt vandaag wel gezien dat Adil Auassar met deze band heeft gespeeld", verwijst Levchenko bij ESPN naar de aanvoerdersband van de Spartaan in de kleuren van Oekraïne. "Die band staat symbool voor Oekraïne en wij gaan voor kinderen in Oekraïne geld inzamelen en kinderen helpen. Dus heb ik mijn shirtje (een shirt van het nationale team van Oekraïne, red.) uit de doos getrokken en dacht: Ik ga er alles aan doen om zoveel mogelijk aandacht hierop te vestigen", aldus de betrokken oud-middenvelder van de Rotterdamse club.

Evgeniy Levchenko probeert Oekraïne op alle mogelijke manieren te steunen. ?????? pic.twitter.com/hzAIzrlyi6 — ESPN NL (@ESPNnl) February 27, 2022

Verslaggever Toine van Peperstraten vraagt vervolgens hoe het leven van Levchenko eruit ziet na de Russische invasie in Oekraïne van afgelopen week. "De afgelopen 72 uur waren krankzinnig. Heel veel berichten gehad en heel veel mensen in Oekraïne in gesproken en voornamelijk heel veel regelen, omdat mijn tante nog steeds daar is en niet wegkan. Ik probeer een zo goed en volledig mogelijk beeld hier te schetsen en probeer zoveel mogelijk mensen te helpen." Dat de oorlog in Oost-Europa veel met Levchenko doet mag duidelijk zijn.

"De eerste dagen was ik kapot, vooral omdat je dat niet verwacht. Daarna dacht ik: Oke, we hebben twee dagen doorstaan. En ik zie vandaag letterlijk dat mensen omhoog gaan kijken en gaan vechten. Dus ze gaan vechten voor hun land", verzekert de strijdvaardige Levchenko. "In mijn optiek is dat echt de mooiste tactiek en wij proberen nu voornamelijk alle kinderen te helpen", aldus de bestuurder, die op Het Kasteel onder meer een 'Stop Putin'-spandoek zag hangen. "Dat doet met mij heel veel. Ik heb de eerste helft eigenlijk gemist, omdat ik stond te demonstreren op de Dam in Amsterdam tegen de Russische agressie. En toen ik hier kwam, zag ik een vlag van Oekraïne hangen. Dat was echt mooi om te zien. Dat doet heel veel met mij, omdat ik half Rus en half Oekraïner ben."

Emoties bij Evgeniy Levchenko vanwege een anti-Putin spandoek op Het Kasteel.

"En ik ben zó blij dat zoveel mensen in Nederland nu al begrijpen hoe erg dat is", voegt Levchenko daaraan toe. Hij kijkt gelijk ook vooruit op de komende dagen en zijn rol in het hele gebeuren. "Ik weet wat mij te wachten staat en weet wat ik moet doen. Wat het lastig maakt is dat de agressie niet stopt op dit moment en ik ben vrij emotioneel, nog steeds. Maar ook vastberaden om mensen in Oekraïne te helpen", zo besluit Levchenko.

De vlag van Oekraïne was ook zichtbaar op Het Kasteel.

De speciale aanvoerdersband die werd gedragen door Adil Auassar.