Neres kan op nieuwe Instagram-post weer lachen: ‘Een gigantische opluchting’

Zondag, 27 februari 2022 om 17:08 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 17:17

David Neres is erin geslaagd het oorlogsgebied in Oekraïne te ontvluchten, zo laat de aanvaller van Shakhtar Donetsk blijken op zijn Instagram Stories. De voormalig Ajacied heeft - samen met ploeggenoten, spelers van Dynamo Kiev, coaches en familieleden - per trein de grens met Roemenië overgestoken en zet nu met de auto koers naar Boekarest, waar een vliegtuig richting Brazilië klaarstaat.

Neres werd samen met een groot aantal andere buitenlandse voetballers die actief zijn in Oekraïne verrast door de Russische invasie. De spelers van Shakhtar waren pas net in Kiev, nadat ze zich tijdens een trainingskamp in Turkije hadden voorbereid op de hervatting van de Oekraïense competitie. Het gezelschap, dat vast kwam te zitten in een hotel in Kiev, bestond voornamelijk uit Brazilianen die actief zijn in Oekraïne, maar ook uit spelers uit een aantal andere Zuid-Amerikaanse landen en uit Italië.

David Neres zit in de auto richting Boekarest en kan een lach niet onderdrukken.

In het hotel waar de groep - bestaande uit in totaal zo'n zeventig mensen - had verschanst groeide de angst met de minuut: de oorlogsgeluiden - mortiervuur, raketontploffing, gierende gevechtsvliegtuigen - waren een bijna voortdurende herinnering aan hun precaire omstandigheden. De Braziliaanse regering stelde na een noodkreet op Instagram een vluchtplan samen, dat nu dus voor het belangrijkste deel succesvol afgerond is. Neres wist met een groep in Kiev de trein te pakken en bij Chernivtsi de grens naar Roemenië over te steken, waarna ze in Boekarest op het vliegtuig naar Brazilië kunnen stappen.

Here are a few of the group from Shakhtar and Dynamo in Romania. Huge relief for them. But many overseas players still trapped there, some in deteriorating circumstances. pic.twitter.com/1qWp8LN7yX — tariq panja (@tariqpanja) February 27, 2022

Tariq Panja, journalist voor The New York Times, plaatst op Twitter een foto waarop Neres te zien is met een aantal landgenoten. Panja meldt dat de foto genomen is in Roemenië en dat dit gezelschap dus in ieder geval veilig is. "Een gigantische opluchting voor hen", aldus de journalist. "Maar veel buitenlandse spelers nog steeds vast in Oekraïne, sommigen in verslechterende omstandigheden."