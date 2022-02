PSV wint in Rotterdam na domme rode kaart en prachtgoal Mauro Júnior

Zondag, 27 februari 2022 om 16:28 • Rian Rosendaal • Laatste update: 16:55

Nummer twee PSV heeft de druk weer bij koploper Ajax gelegd, dat later deze zondag aantreedt tegen Go Ahead Eagles. Het elftal van trainer Roger Schmidt won met 1-2 van Sparta Rotterdam, na een 1-0 achterstand halverwege na een fout van Ibrahim Sangaré. In de tweede helft werden de rollen echter omgedraaid na een wat domme rode kaart voor Arno Verschueren vanwege een harde overtreding op Eran Zahavi. Mauro Júnior leidde de comeback in met een schitterend doelpunt van afstand. Ritsu Doan was vervolgens de matchwinner van PSV.

Het leek in Rotterdam lange tijd slecht af te lopen voor PSV, dat met name in de eerste helft helemaal niet in de wedstrijd leek te zitten. Noni Madueke gaf nog wel zijn visitekaartje af en zijn actie na een kwartier spelen leverde PSV een hoekschop op. Daaruit wisten de bezoekers geen gevaar te stichten voor het doel van Sparta. Kort daarna had Zahavi tot tweemaal toe zijn vizier niet op scherp. Er viel wel een doelpunt voor rust, maar dan wel aan de andere kant. Sangaré kreeg de bal net buiten zijn eigen strafschopgebied aangespeeld en gelijk zat een Spartaan ertussen. De middenvelder probeerde rustig uit te verdedigen, maar faalde in die opzet. Sparta veroverde de bal op links en bij de eerste paal wist de alerte Lennart Thy te scoren in de verre hoek: 1-0. Sangaré was niet op tijd terug om zijn fout te herstellen.

Lennart Thy zet Sparta op een 1-0 voorsprong, Ibrahim Sangaré gaat niet helemaal vrijuit.#SPAPSV pic.twitter.com/nfMSCAyyms — ESPN NL (@ESPNnl) February 27, 2022

PSV was niet bij machte om de schade nog voor rust weg te poetsen op Het Kasteel. Mario Götze

had de gelijkmaker op zijn schoen, ware het niet dat de Duitse spelmaker bij de tweede paal over een haast leeg doel over schoot. Schmidt liet de blunderende Sangaré staan, maar voerde halverwege wel een andere wissel door. Doan kwam namelijk in de plaats van Yorbe Vertessen. Sparta moest na 54 minuten spelen met een man minder verder. Verschueren haalde Zahavi op het middenveld keihard neer van achteren en arbiter Jeroen Manschot kan niets anders dan de rode kaart geven. De protesten van verschillende Sparta-spelers hielp niets. Voor PSV het sein om de wedstrijd stevig in handen te nemen ondanks de achterstand.

De getergde Sangaré nam het doel van Sparta onder vuur, wat nog niet de zo gewenste gelijkmaker opleverde. Na ongeveer een uur spelen lukte Mauro Júnior dat wel. De rechtsback kreeg de bal aangespeeld vanaf rechts naar binnen en liet doelman Maduka Okoye kansloos met een keiharde knal van net buiten het strafschopgebied, die via de onderkant van de lat in het doel verdween: 1-1. Slechts acht minuten later was de comeback van PSV compleet, nadat Okoye kort daarvoor op fraaie wijze een kopbal van Zahavi onschadelijk had gemaakt. Doan prikte van dichtbij binnen na een soort scrimmage voor het doel van Sparta en de Japanner bewees daarmee zijn waarde als invaller. Opnieuw dolle vreugde bij PSV en de meegereisde supporters.

Een kwartier voor het einde besloot Schmidt om de moegestreden Madueke naar de kant te halen. De aanvaller was zichtbaar niet blij met de wissel. Bruma verving hem bij PSV in de slotfase. Met nog zes minuten op de klok ging ook Zahavi eruit bij de nummer twee, met Érick Gutiérrez als diens vervanger. Schmidt wilde op deze manier meer defensieve zekerheid inbouwen bij PSV, dat een soort van slotoffensief van Sparta overleefde. Vito van Crooij leek het Drommel nog lastig te maken in minuut 87, maar hij kopte niet hard genoeg en bovendien was het buitenspel. PSV speelde de vier minuten aan blessuretijd, inclusief een opstootje bij een ingooi in de hoek met een aantal gele kaarten voor Spartanen, professioneel uit en gaat met drie heel belangrijke punten terug richting Eindhoven.

Sparta Rotterdam-PSV kantelde na de rode kaart voor Arno Verschueren in de 54ste minuut.