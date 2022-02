Hendrix en Til reageren op oorlog in Oekraïne: ‘Heb contact met ploeggenoten’

Zondag, 27 februari 2022 om 16:25 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 16:37

Feyenoord heeft zichzelf zondag een slechte dienst bewezen tegen directe concurrent AZ. De Rotterdammers gingen in Alkmaar met 2-1 onderuit door twee benutte strafschoppen van Jesper Karlsson. Lutsharel Geertruida deed in de tweede helft iets terug. Na afloop ging het bij Feyenoord niet alleen over de nederlaag. Guus Til en Jorrit Hendrix, beiden gehuurd van het Russische Spartak Moskou, werden voor de camera's van ESPN gevraagd naar de situatie in Oekraïne.

Hendrix wordt tot volgend jaar zomer gehuurd door Feyenoord, terwijl Til in principe na dit seizoen terugkeert bij Spartak. "Ik vind het verschrikkelijk dat er oorlog is", aldus Til, die zondag voor even terugkeerde bij zijn oude club. "Ik heb contact gehad met Jordan Larsson, maar daar kijken ze er niet heel erg naar om. Het is daar zoals het er ook was toen ik er was. In Oekraïne is de strijd aan de gang en daar is het complete chaos. Maar net als hier in Nederland valt er ook in Moskou niets van te zien. Ik zie het op sociale media, dat is afschuwelijk. "

Ook Hendrix werd naar de situatie gevraagd. "Ik krijg er net zoveel van mee als jullie, volg alles in de media. Het is natuurlijk verschrikkelijk wat er gebeurt. Ik heb contact met een aantal ploeggenoten die daar zitten. Zij krijgen hetzelfde mee. Ik weet niet zo goed wat ik erover moet zeggen. De spelers van Spartak zitten in Moskou, die krijgen er vrij weinig van mee. Daar gebeurt nagenoeg niks. Voor hun gaat het leven gewoon door. Ik vind het verschrikkelijk wat er op dit moment in de wereld gebeurt, dat is het enige wat in mij opkomt op dit moment."

In Arnhem viel een doelpunt met een Oekraïens tintje. Aanvaller Mikkel Duelund wordt dit seizoen door NEC gehuurd van Dynamo Kiev. Tegen Vitesse (4-1 verlies) nam hij de openingstreffer voor zijn rekening. "Het is ontzettend moeilijk. Ik ben er bezorgd om, spreek elke dag met teamgenoten en mensen binnen de club. Ik voel me zo verdrietig, heb er geen woorden voor." Duelund stond na zijn treffer stil bij de oorlog in Oekraïne. "Ik wilde er niet op reageren, maar ik moest wel omdat het mij emotioneert. Niet alleen mijn eigen situatie, maar ook voor mijn teamgenoten en iedereen in Oekraïne."

Dynamo Kiev-huurling Mikkel Duelund staat stil bij situatie in Oekraïne



"Ik voel me zo verdrietig, ik heb er geen woorden voor" pic.twitter.com/X3N3kpiU9d — ESPN NL (@ESPNnl) February 27, 2022

Duelund is van mening dat de wereld zich moet verenigen om de inwoners in Oekraïne te helpen. "Er wonen zoveel vriendelijke mensen in Kiev. De stad groeit en maakt een ontwikkeling door. Ik heb er geen woorden voor, anders dan dat het verdrietig is. Al mijn teamgenoten zijn op dit moment in Kiev. Ze proberen veilig te blijven, maar dat is nu moeilijk omdat het in heel Oekraïne gevaarlijk is. Ze moeten zo veilig mogelijk zijn. Ik houd contact met Vitaliy Mykolenko (deze winter door Kiev verkocht aan Everton, red.). Het was emotioneel om te zien hoe hij en Oleksandr Zinchenko steun zochten bij elkaar."