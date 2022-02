Feyenoord komt twee strafschoppen binnen halfuur niet meer te boven

Zondag, 27 februari 2022 om 14:12 • Rian Rosendaal • Laatste update: 14:21

Feyenoord is zondag in een bij vlagen turbulent duel met AZ (2-1) tegen de tweede nederlaag van 2022 aangelopen. Trainer Arne Slot, die voor het eerst terugkeerde in Alkmaar na zijn veelbesproken ontslag, zag vooral in de eerste helft een onherkenbaar elftal in het AFAS Stadion. AZ benutte twee strafschoppen en zag een doelpunt worden geannuleerd wegens buitenspel. Feyenoord werd sterker na rust en kwam via Lutsharel Geertruida terug in de wedstrijd. Het was echter onvoldoende om de tweede verliesbeurt na de winterstop af te wenden. Nummer vier AZ komt nu op drie punten van nummer drie Feyenoord: 51 om 48 punten.

In de achttiende minuut ging het voor de eerste keer mis voor Feyenoord, dat een bijzonder kwetsbare indruk maakte in de eerste helft. Jorrit Hendrix raakte de doorgebroken Dani de Wit niet eens zo hard aan, maar voor arbiter Dennis Higler was er geen twijfel: strafschop voor AZ. De VAR ging na een check mee in de beslissing van de scheidsrechter. Bij Feyenoord dacht men nog aan buitenspel van AZ. De bal ging desondanks op de stip. Jesper Karlsson stuurde doelman Justin Bijlow vervolgens de verkeerde kant op vanaf elf meter: 1-0. Hendrix kreeg overigens geel voor de lichte overtreding op De Wit.

In de 26ste minuut werd het onvriendelijk in Alkmaar, met een opstootje tussen voormalig Feyenoorder Bruno Martins Indi en Orkun Kökçü. Beide spelers kregen een gele kaart voorgehouden door Higler, al was de overtreding wel op de middenvelder van Feyenoord. Na een halfuur spelen werd de middag nog dramatischer voor de bezoekers. Na een voorzet vanaf links gaf Tyrell Malacia vlak voor zijn eigen doel een duw aan Yukinari Sugawara. Er leek niet veel aan de hand, maar Higler gaf wederom een strafschop aan AZ en een gele kaart aan de linksback van Feyenoord. Bijlow koos ditmaal wel de goede hoek, al was dat niet voldoende om de inzet van Karlsson te pareren: 2-0. De Zweed is de eerste speler sinds Dusan Tadic in 2013 die in een duel tweemaal een strafschop benutte tegen Feyenoord.

Tien minuten voor rust lag de bal weer in het doel van Feyenoord. Vangelis Pavlidis raakte nog de paal met een kopbal, maar de alerte en uitblinkende De Wit tikte van dichtbij de 3-0 binnen. De VAR oordeelde na een check dat de middenvelder buitenspel stond op het moment van schieten, waardoor Feyenoord opgelucht adem kon halen. Diezelfde De Wit kreeg kort daarna nog geel voor een vrij forse overtreding op Malacia. In de slotfase van de enerverende eerste helft redde Bijlow Feyenoord door een inzet van Karlsson op fraaie wijze te keren. De Rotterdammers waren blij dat het rustsignaal klonk na de vier minuten aan blessuretijd.

Jesper Karlsson schoot tegen Feyenoord tweemaal raak uit een strafschop.

Slot greep halverwege in: Marcus Holmgren Pedersen kwam in de plaats voor Malacia, waardoor rechtsback Geertruida naar de linkerkant van de Feyenoord-verdediging verhuisde. Diezelfde Geertruida bracht de spanning terug in minuut 52 met een intikker van dichtbij: 2-1. Pedersen en Sinisterra combineerden na een uur spelen op fraaie wijze, maar de voorzet van de Colombiaanse vleugelaanvaller was niet besteed aan Guus Til. Halverwege de boeiende tweede helft maakte doelman Peter Vindahl Jensen een kopbal van Gernot Trauner onschadelijk. In de 73ste minuut kwam voormalig AZ'er Alireza Jahanbakhsh binnen de lijnen. Jens Toornstra ging een linie naar achter en Hendrix verliet het veld in Alkmaar.

Toornstra was korte tijd later het slachtoffer van een overtreding van voormalig Feyenoorder Jordy Clasie, die dan ook geel kreeg van Higler. Kökçü zag enkele minuten daarna een schot langs het doel van AZ verdwijnen. Winteraanwinst Patrik Wälemark kwam ook nog binnen de lijnen voor Bryan Linssen. Jahanbakhsh ging hierdoor als diepste spits spelen. Met nog twee minuten op de klok maakte Marcos Senesi nog plaats voor Cole Bassett. Een minuut later stormde De Wit vanaf rechts op het doel af van Bijlow, om de bal vervolgens voor te geven. Een ultieme redding van de meegesprinte Pedersen hield Feyenoord in leven. De nederlaag was ondanks de vijf minuten aan blessuretijd niet meer af te wenden voor het elftal van Slot.

Arne Slot keerde voor het eerst terug in Alkmaar na zijn veelbesproken ontslag bij AZ.