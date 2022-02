Gelderse derby prooi voor Vitesse na wedstrijd met twee gezichten

Zondag, 27 februari 2022

De Gelderse derby tussen Vitesse en NEC is zondagmiddag ten prooi gevallen aan Vitesse. De Arnhemmers waren in eigen huis met 4-1 te sterk door doelpunten van Danilho Doekhi, Alois Oroz en Thomas Buitink. De ploeg van trainer Thomas Letsch boog een achterstand om, nadat Mikkel Duelund NEC al vroeg in de tweede helft op voorsprong schoot. Eli Dasa was bij drie van de vijf treffers betrokken. Bij de 0-1 verzuimde hij de bal weg te werken, waarna hij niet veel later twee assists voor zijn rekening nam. Vitesse staat door de zege steviger op de zesde plek. NEC blijft negende.

Vitesse beleefde een euforische week. Het verzekerde zich van achtste finale in de Conference League en neemt het daarin op tegen het AS Roma van José Mourinho. Bij beide clubs was de belangstelling tijdens de laatste training enorm. Met vuurwerk en luid gezang werd toegeleefd naar de Gelderse derby, die werd afgewerkt zonder uitsupporters na de ongeregeldheden eerder dit seizoen in Nijmegen. De bezoekers moesten het onder meer stellen zonder Wilfried Bony. De voormalig spits van Vitesse ondervindt nog te veel last van een blessure en was er niet bij. Bij Vitesse ontbraken Maximilian Wittek, Riechedly Bazoer en Adrian Grbic.

NEC wist op voorhand dat het een lastige middag tegemoet ging, daar de Nijmegenaren er in 2012 voor het laatst in slaagden om met een overwinning te vertrekken uit Arnhem. De ploeg van Rogier Meijer had in de beginfase een licht overwicht, maar wist dit niet uit te drukken in grote kansen. Na een kwartier trok Vitesse het duel naar zich toe. Doekhi kopte over en ook Loïs Openda was ongelukkig in de afronding. De grootste kans in de eerste helft kwam via Matús Bero. De middenvelder had de bal na een half uur voor het inkoppen, maar mikte rakelings over. NEC was vooral heel slordig aan de bal en creëerde amper iets.

Zo teleurstellend als de eerste helft was, zo opwindend begon het tweede bedrijf. Al na vier minuten kwam NEC op voorsprong. Na geschutter in de verdediging van Dasa haalde Duelund doeltreffend uit in de verre hoek. Het was voor de Deen zijn eerste competitietreffer sinds 30 september 2018, toen hij scoorde namens Dynamo Kiev. Vitesse kwam al snel met een antwoord en boog het duel binnen vier minuten volledig om. De gelijkmaker kwam van het hoofd van Doekhi, die knap raak kopte uit een corner van Dasa vanaf de rechterkant van het veld. Drie minuten later nam Dasa zijn tweede assist van de middag voor zijn rekening. Dit keer werd zijn corner verlengd door Oroz.

Vitesse oogde frisser en kreeg mogelijkheden om de score uit te bouwen, maar Openda werd op vakkundige wijze afgestopt door Rodrigo Guth. Twintig minuten voor tijd kwam NEC er gevaarlijk uit. Jonathan Okita probeerde het met een lob over Jeroen Houwen, maar zag hoe de goalie van Vitesse knap redding bracht. De thuisploeg gooide het duel vervolgens in het slot. Na een vrije trap van Dasa kreeg NEC de bal niet weg, waarna Oroz met een omhaal voor zijn tweede van de middag zorgde. De Arnhemmers tilden de marge in de absolute slotfase naar drie. Na nieuw geklungel in de defensie bij NEC zorgde invaller Thomas Buitink op aangeven van Bero voor de 4-1.