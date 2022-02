Kraay junior: ‘De KNVB moet zo snel mogelijk contact opnemen met hem’

Zondag, 27 februari 2022 om 11:36 • Rian Rosendaal • Laatste update: 11:38

Hans Kraay junior pleit zondagochtend in Goedemorgen Eredivisie voor een tweede dienstverband van Ronald Koeman als bondscoach van het Nederlands elftal. Hij ziet in de clubloze coach de ideale opvolger van Louis van Gaal, die normaal gesproken vertrekt na het WK in Qatar van later dit jaar. Koeman zit zonder werkgever na zijn ontslag bij Barcelona van enkele maanden geleden.

"Louis van Gaal gaat absoluut stoppen na Qatar", opent Kraay junior in het ochtendprogramma van ESPN. "En ik zou, als dat nog niet gebeurd is, dat denk ik niet, want alles lekt uit in deze jungle. Ik zou als ik de KNVB was zo snel mogelijk contact opnemen met Ronald Koeman. Want die heeft het fantastisch gedaan en staat er goed op bij de spelers. Het is net als Van Gaal een baas die boven de partijen kan staan. Waarom zou je niet alles in het werk stellen om hem zo snel mogelijk vast te leggen? Dan kan je zeggen: 'Dat zal misschien Van Gaal niet leuk vinden'. Dat zal Van Gaal niks interesseren, want hij gaat gaat naar Qatar en daarna hebben wij een baas nodig in het vervolg", kijkt de analist alvast vooruit naar de toekomst van Oranje.

?? @RonaldKoeman de perfecte opvolger van Louis van Gaal? ?? pic.twitter.com/yY3eBnO5gK — ESPN NL (@ESPNnl) February 27, 2022

"Ik zou zo snel mogelijk Ronald Koeman proberen vast te leggen, voordat hij straks ergens een geweldige aanbieding krijgt en dat je hem niet meer vast kan leggen. Dus ik zou dat een goede zet vinden", voegt Kraay junior daaraan toe. Tafelgenoot Marciano Vink ziet in Koeman een mogelijke kandidaat voor PSV, waar Roger Schmidt na afloop van dit seizoen vertrekt. "Zou hij dan niet een kandidaat zijn bij PSV?", vraagt de oud-speler zich af. "En dan het laatste stukje van de opleiding van Ruud van Nistelrooij onder Koeman", verwijst Vink naar de trainer van Jong PSV, die zelf al heeft aangegeven niet Schmidt te willen opvolgen volgend seizoen.

Vink vraagt zich af wie binnen de KNVB de eerste contacten zou moeten leggen met Koeman, daar directeur topvoetbal Nico-Jan Hoogma in juni vertrekt bij de voetbalbond. "Marianne van Leeuwen?", doelt Kraay junior op de directeur betaald voetbal van de KNVB. Presentatrice Fresia Cousiño Arias werpt op dat Van Leeuwen niet over het technisch gedeelte gaat. "Dus we hebben helemaal niemand bij de KNVB? Nou ja, dan kan Koeman ook niet benaderd worden", antwoordt Kraay junior met een kwinkslag. "Er zal toch wel iemand daar iets te zeggen hebben?", Vink voegt nog toe dat het vreemd zou zijn als Hoogma de opvolger van Van Gaal zou aanstellen, nu de bestuurder over enkele maanden zelf ook vertrekt.

Hans Kraay junior vindt dat de KNVB zo snel mogelijk contact moet opnemen met Ronald Koeman.