Vink spaart Onana niet: ‘Hij heeft daar toch echt grove fouten gemaakt?’

Zondag, 27 februari 2022 om 10:25 • Rian Rosendaal • Laatste update: 10:49

Remko Pasveer en Jay Gorter zijn niet fit genoeg om te spelen, waardoor André Onana zondagmiddag onder de lat staat bij Ajax in de uitwedstrijd tegen Go Ahead Eagles. Marciano Vink vraagt zich in aanloop naar het duel in De Adelaarshorst af in welke vorm de doelman uit Kameroen steekt. De analist van ESPN zag Onana namelijk tot twee keer toe in de fout gaan tijdens de Afrika Cup.

"Dit soort fouten hebben we Onana toch niet zien maken?", verwijst Vink zondagochtend in Goedemorgen Eredivisie naar een van de fouten van Onana, die een voorzet vanaf rechts niet goed verwerkte en de bal daardoor bij de eerste paal in het doel zag verdwijnen. "Tegen Liverpool (in de Champions League in 2020, red.) vonden we eigenlijk al dat hij onder die bal doorsprong, dat vonden we al een heel rare fout van hem. Maar hij heeft hier op de Afrika Cup dus toch echt grove fouten gemaakt?", legt Vink voor aan tafelgenoot en oud-doelman Henk Timmer.

Oh oh oh Onana... ?? De Ajax-goalie gaat gruwelijk de fout in tegen Burkina Faso ?? pic.twitter.com/k8cxR1ORVi — ESPN NL (@ESPNnl) February 5, 2022

"Ik weet als keeper: je moet wedstrijden spelen", doelt Timmer op de reserverol van Onana bij Ajax. "Kijk, hij speelt natuurlijk niet, hij traint. Dan heb je geluk dat hij de Afrika Cup gespeeld heeft, voor Ajax. Want dan heeft hij in ieder geval daar nog wedstrijdritme opgedaan." Vink ziet in Onana in ieder geval niet meer de haast onaantastbare doelman van weleer. "Ik denk dat de Afrika Cup in zijn thuisland, dat dat wel iets met hem gedaan heeft. Dat hij zeg maar geen wedstrijdritme had, maar ook de grootsheid van het land. Dat hij blijkbaar toch niet drukbestendig was", probeert de analist de vinger op de zere plek te leggen.

Hans Kraay junior vindt Onana ondanks de blunders op de Afrika Cup nog steeds een fenomeen."Hij is zó verschrikkelijk goed", aldus de analist annex verslaggever. "Ik heb zoveel trainingen gezien van hem in de tijd van Carlo L'Ami (voormalig keeperstrainer Ajax, red.). "Dan kwamen er na de training niet nog even vijf balletjes van de zijkant. Nee, 250 ballen nog eventjes met Bruno Varela die twee meter twaalf was, Kjell Scherpen als aanvaller erbij. En dan nog drie poppen van twee meter twintig. En maar komen, en maar komen, en maar komen. En hij vond het heerlijk."

Marciano Vink is kritisch over André Onana, terwijl Hans Kraay junior helemaal lyrisch van hem is.

"Ik denk weleens: Ik wou dat ik daar iets van had gefilmd en dat er meer keepers zijn die zijn lef hebben om eruit te komen. Als hij eruit komt heb ik iets van: 'Als trainer steek ik er een op en ga lekker zitten'", voegt Kraay junior daaraan toe. Onana speelt tegen Go Ahead omdat zowel Pasveer als Gorter woensdag geblesseerd raakte in de warming-up van het Champions League-duel met Benfica. Pasveer kon nog wel starten, maar het duel in Deventer gaat aan hem voorbij.