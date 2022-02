PEC komt pas na 81 minuten tot schot op doel: ‘Dit was een totale offday’

Zondag, 27 februari 2022 om 09:34 • Laatste update: 10:45

PEC Zwolle leed zaterdag bij Heracles Almelo (2-0) de eerste nederlaag in 2022. Vorige week tegen FC Groningen leek het al mis te gaan voor de ploeg van Dick Schreuder, maar toen kwam de hekkensluiter in blessuretijd nog langszij (1-1) en werd een serie van vijf duels op rij zonder nederlaag neergezet. Zaterdag verdween het positieve gevoel definitief. “Ik vind dat we op alle facetten zijn afgetroefd door een ploeg, waarvan ik vind, dat die altijd intensiteit levert. Welk systeem ze ook spelen”, vertelde Schreuder aan De Telegraaf.

“Dat is een vereiste die je moet brengen in het voetbal. Dat konden wij vandaag niet opbrengen.” Heracles opende na ruim een kwartier de score via Luca de la Torre. De Amerikaan scoorde met een fraaie boogbal, nadat aangever Anas Ouahim had geprofiteerd van weifelend optreden van PEC-doelman Kostas Lamprou en Yuta Nakayama. “Ik dacht dat Yuta de bal terug zou spelen. Dat doet hij niet. Daarna besloot ik in een split second uit te komen. Dan ben ik te laat en ligt de bal erin. Ik zie het niet als een fout, maar als een beslissing die niet goed uitpakt”, benadrukte de sluitpost in gesprek met ESPN.

“Het is wel onnodig hoe wij die goal weggeven.” Kort na rust verdubbelde Sinan Bakis de voorsprong. De spits, die voor het eerst in ruim een maand weer eens in de basis stond, kreeg tussen vijf verdedigers van PEC de ruimte om uit te halen. Ook Bram van Polen vond dat PEC onvoldoende scherpte en agressie had getoond. “Ik vond de twee tegengoals typerend. We zijn twee keer afgetroefd op felheid in een duel. Dat zijn echt de momenten waarop wij de wedstrijd verliezen. Je kunt niet alle wedstrijden winnen en vooraf wisten we dat Heracles-uit een lastige wedstrijd zou worden.”

“Maar het was gewoon niet goed genoeg. Ik vond Heracles in alle facetten beter vandaag. Qua duelkracht, maar ook druk zetten en het bijkomen bij de spitsen. We zijn gewoon afgetroefd.” Schreuder: “We kwamen in aanmerking om van de laatste plek te komen, maar dat is ook een druk waarmee we moeten omgaan", benadrukte de trainer van de nummer laatst. "We zijn van ver gekomen, maar willen we erin blijven dan moet het echt nog beter. Het was nu een totale offday.”

PEC kwam pas in de 81e minuut tot het eerste schot op doel, via Luka Adzic. De Zwollenaren losten in totaal slechts twee schoten op doel tegen Heracles, nadat het in de andere competitieduels in 2022 telkens minstens vier keer tussen de palen schoot. PEC leed zodoende na vijf opeenvolgende Eredivisie-duels waarin het ongeslagen bleef weer een nederlaag in de competitie; de club kwam tevens voor het eerst sinds die nederlaag tegen Vitesse op 21 december (0-1) niet tot scoren in de Eredivisie.