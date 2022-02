Cambuur vreest zware blessure Gullit: ‘Die jongen zit er echt aan te komen’

Zondag, 27 februari 2022 om 08:08 • Laatste update: 08:11

Maxim Gullit moest zaterdag met een ogenschijnlijk zware knieblessure het veld verlaten. In het thuisduel van SC Cambuur met Fortuna Sittard (2-1 winst) kwam hij pas in de extra tijd het veld in. De zoon van Ruud Gullit raakte geblesseerd na een botsing met zijn eigen doelman Sonny Stevens toen beiden een kopbal van Paul Gladon wilden wegwerken. Trainer Henk de Jong erkende na afloop dat Gullit mogelijk lange tijd aan de kant zal staan.

Gullit schreeuwde het uit van de pijn. Hij kon het veld niet zelfstandig verlaten en werd per brancard met een golfkar van het veld begeleid. “Een zware blessure”, zo sprak De Jong bij ESPN. “Waarschijnlijk de knieband eraf. Heel vervelend. Die jongen traint goed, die zit er echt aan te komen en dan gebeurt hem dit. Daar baal ik echt van.” Omdat Cambuur al vijf wissels had doorgevoerd, kon hij niet meer vervangen worden. De ploeg van De Jong trok desondanks de eerste zege sinds 10 december over de streep.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De twintigjarige Gullit kwam afgelopen zomer over van Jong AZ. Voor Cambuur kwam hij dit seizoen zeven duels in actie, telkenmale als invaller. Hij was niet de enige Cambuur-speler die geblesseerd raakte. Doke Schmidt, met een spectaculaire redding op de doellijn de held van de avond, brak in de slotfase zijn neus. “Ik had al een Schmidt-neus, die is wel bekend in de familie. Met een klein bobbeltje. Daar komt nu een bobbel bij”, grapte de verdediger.

Cambuur bleef voor het elfde opeenvolgende thuisduel tegen Fortuna Sittard in alle competities ongeslagen: acht zeges, drie remises. De laatste zege van Fortuna in Leeuwarden dateert van april 2005 in de Eerste Divisie. Voor het eerst in de clubgeschiedenis staat Cambuur tien wedstrijden voor het einde van het Eredivisie-seizoen in het linkerrijtje. Nooit eerder haalden de Leeuwarders 33 punten uit de eerste 24 Eredivisie-duels van een seizoen (eerder 30 in 2014/15).