Fortuna Sittard is woedend: ‘Bas Nijhuis zou de VAR verrot hebben gescholden’

Zondag, 27 februari 2022 om 07:05 • Laatste update: 07:32

Fortuna Sittard is woest over de de veelbesproken VAR-ingreep zaterdagavond tijdens het duel met SC Cambuur. De ploeg van trainer Sjors Ultee dacht in Leeuwarden op 0-2 te komen via Charlison Benschop, maar de videoscheidsrechter liet Jannick van der Laan echter naar de beelden kijken en de arbiter besloot tot verbazing van alle Fortuna-spelers het doelpunt af te keuren, omdat voorafgaand aan die treffer een overtreding zou zijn gemaakt. Niet veel later kwam Cambuur op 1-1 en een kwartier voor tijd grepen de Friezen de zege: 2-1. Zian Flemming vond het ‘een grote schande’ en ook Ultee nam geen blad voor de mond.

Erwin Blank, de dienstdoende VAR, wees Van der Laan erop dat Martin Angha voorafgaand aan de goal een blok zette voor Erik Schouten, die daardoor naar de grond ging. Van der Laan had het voorval zelf niet waargenomen, maar keurde de 0-2 alsnog af toen hij door de VAR erop was geattendeerd en de beelden had bekeken. De leidsman gaf bij ESPN toe dat hij verrast was dat hij werd geroepen. “Hij heeft geen oog voor de bal, alleen maar voor zijn tegenstander. Daarom fluit ik. Ik snap dat er heel veel discussie is. Het is ook licht, maar ik sta daar voor het scherm… Dan moet je een beslissing maken.”

Het afgekeurde doelpunt van Fortuna Sittard is te zien vanaf minuut 0:19.

“Je ziet het beeld blijven afspelen dat hij alleen maar oog voor zijn tegenstander heeft en dat hij niet eens kijkt waar de bal komt. Je mag een tegenstander niet blokkeren, dat staat in de regels.” Toch erkende Van der Laan dat er ook heel anders gehandeld had kunnen worden. “Ik denk dat als er niet was ingegrepen… Het is achteraf praten, maar misschien hadden we dan een minder grote discussie gehad. Ik denk dat ik als VAR niet had ingegrepen.”

“Ik weet niet hoeveel je erover mag zeggen voordat je in dit land geschorst wordt… Het is een grote schande”, benadrukte Flemming. “Ik probeer niet te zeiken op de scheidsrechter, maar als er dingen gebeuren waar je met je kop niet bij kan… (...) We hebben het zelf ook slecht gedaan. Het is niet de schuld van de scheidsrechter.” Ultee had geen goed woord over voor de hele gang van zaken. “Als Bas Nijhuis hier gefloten had, had hij lachend weggelopen of de VAR verrot gescholden. Als dit niet meer mag, dit is het hele idee van voetbal spelen.”

“Het is niet dat hij hem een klap geeft. Er is niemand in de wereld, ook de scheidsrechter niet, die dit een overtreding vindt”, benadrukte de trainer van de Limburgers. “Het is gewoon weer dat verhaal van de VAR die je roept en mindfuck. Dat de VAR hem roept vind ik al erg, maar dat hij ook niet denkt: Ja jongens, waar kijk ik in godsnaam naar… Dat komt er dan nog overheen. Het mag niet afleiden, maar dit is wel heel erg bepalend geweest. Er protesteerde ook helemaal niemand van Cambuur, dan moet de VAR ook denken: Ik sta wel voor lul als ik nu de scheidsrechter ga roepen.”