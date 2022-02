Noodlot slaat toe voor Maxim Gullit: tragische invalbeurt tegen Fortuna

Zaterdag, 26 februari 2022 om 23:09 • Dominic Mostert • Laatste update: 23:36

Maxim Gullit heeft zaterdagavond een ogenschijnlijk zware blessure opgelopen. De verdediger van SC Cambuur viel in de vierde minuut van de blessuretijd in tegen Fortuna Sittard, maar raakte kort daarna geblesseerd. Gullit kon het veld niet zelfstandig verlaten en werd per brancard met een golfkar van het veld begeleid.

De twintigjarige invaller raakte geblesseerd na een ogenschijnlijke botsing met zijn eigen doelman Sonny Stevens, toen ze beiden reageerden op een kopbal van Fortuna-invaller Paul Gladon. Gullit leek een kwetsuur op te lopen aan zijn linkerknie. Omdat Cambuur al vijf wissels had doorgevoerd, kon hij niet meer vervangen worden. De Friezen wonnen de wedstrijd met 2-1, maar de blessure van Gullit vormde een smet op de overwinning.

Gullit had zichtbaar pijn en was geëmotioneerd terwijl hij van het veld werd geleid. De precieze ernst van zijn blessure zal in een later stadium bekend worden. Dit seizoen kwam de zoon van Ruud Gullit tot zeven wedstrijden in de Eredivisie, allemaal als invaller. Hij kwam in de zomer over van AZ, waar hij uitkwam voor de beloftenploeg.