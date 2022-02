Atlético Madrid wint dankzij eerste doblete van zeldzame doelpuntenmaker

Zaterdag, 26 februari 2022 om 22:55 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 23:15

Atlético Madrid heeft voor het eerst sinds november vorig jaar twee competitieduels op rij gewonnen. Een week na de 0-3 zege op Osasuna was het team van Diego Simeone met 2-0 te sterk voor Celta de Vigo. In november werden Osasuna (1-0) en Cádiz (1-4) verslagen, waarna de prestaties van los Colchoneros in LaLiga zeer wisselvallig waren. De regerend landskampioen van Spanje is momenteel op een vierde plaats terug te vinden.

Atlético was in grote lijnen de betere ploeg in de eerste helft, ook al had Celta meer dan zestig procent balbezit. Het team van Simeone zette in de beginfase goed druk, liet vervolgens de teugels ietwat vieren, om daarna beter te worden en richting de pauze de ruststand op het scorebord te zetten. Het was Renan Lodi die in minuut 35 wederom een belangrijke vervulde, net als afgelopen week in de Champions League tegen Manchester United (1-1). Toen met een assist op Joao Félix, nu met de openingstreffer.

1-0 Atleti! ?? Renan Lodi haalt uit en schiet de bal in tussen de keeper en de paal binnen ?? Gaat Atletico Madrid de drie punten pakken? ??#ZiggoSport #LaLiga #AtletiCelta pic.twitter.com/matxhl41DZ — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) February 26, 2022

Renan Lodi ontving een dieptepass van Geoffrey Kondogbia aan de linkerkant van het strafschopgebied en liet doelman Matias Dituro vervolgens kansloos met een laag schot in de linkerhoek: 1-0. Celta kon op zijn beurt niet overtuigen en vond nimmer de weg richting het doelgebied van Jan Oblak. Ruim 48.000 toeschouwers zagen echter hoe het bezoek uit Vigo in de openingsfase van de tweede helft meer van zich afbeet, al duurde de opleving uiteindelijk een kleine tien minuten en nam de thuisploeg al snel weer de controle over.

Het was wederom de wisselwerking tussen Kondogbia en Renan Lodi die het scorebord in beweging kreeg. Na een uitstekende pass van de middenvelder werkte de Braziliaan de bal in een keer door de benen van Dituro. Het was voor Renan Lodi zijn eerste doblete, twee doelpunten in een wedstrijd, in zijn loopbaan: 2-0. De Braziliaan evenaarde bovendien zijn complete doelpuntenproductie in de twee voorgaande seizoenen.

Lodi doet het weer! ?? Een prachtige pass eindigt voor de voeten van Renan Lodi die de bal in een keer het net in knalt ??#ZiggoSport #LaLiga #AtletiCelta pic.twitter.com/nQA5WBASsl — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) February 26, 2022

Het was vervolgens aan Dituro te danken dat de nederlaag niet verder opliep voor Celta. De doelman hield Yannick Ferreira-Carrasco en Rodrigo De Paul van het scoren af, terwijl Antoine Griezmann en Joao Felix het vizier niet op scherp hadden staan. Atlético speelt nog competitieduels met Real Betis (uit) en Cádiz (thuis), alvorens op 15 maart het weerzien met Manchester United op Old Trafford op het programma staat.