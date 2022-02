Vermeende VAR-miskleun drukt stempel op Cambuur - Fortuna Sittard

Zaterdag, 26 februari 2022 om 23:02 • Laatste update: 00:04

De eerste overwinning van SC Cambuur na elf weken is een feit. Het team van Henk de Jong was zaterdagavond in eigen huis dankzij een dubbelslag van Tom Boere met 2-1 te sterk voor Fortuna Sittard, na een reeks van vier nederlagen en drie remises in zeven Eredivisie-duels én de eliminatie door NEC in de TOTO KNVB Beker. De Jong zette de volgende stap richting een volledige rentree door vanaf deze week ook de coaching en interviews met de pers weer voor zijn rekening te nemen. Hij was enige tijd uit de roulatie vanwege een cyste in zijn hoofd.

Cambuur en Fortuna zochten halverwege met een tussenstand van 1-1 de kleedkamers op, al was dat voor de bezoekers uit Sittard een hard gelag. Het team van trainer Sjors Ultee dacht na iets meer dan een half uur spelen op 0-2 te komen, maar de VAR verleende geen medewerking en het moment zorgde op sociale media voor discussie. Fortuna was na twintig minuten spelen op 0-1 gekomen dankzij een rake kopbal van Deroy Duarte. De middenvelder kopte raak na een voorzet van Mickaël Tirpan en kreeg daarmee het uitverkochte stadion in Leeuwarden stil.

Ruim tien minuten later, na reddingen van doelman Yanick van Osch tussendoor op pogingen van Robin Maulun en Issa Kallon, leek Charlison Benschop de 0-2 te hebben gemaakt. Een corner van George Cox belandde uit de rebound voor de voeten van de aanvaller, die van dichtbij de marge verdubbelde. Het doelpunt werd echter door arbiter Jannick van der Laan afgekeurd na tussenkomst van de VAR omdat Martin Angha een blok zette en daarmee zogenaamd een overtreding maakte. De ingreep van de videoscheidsrechter leidde tot verbijstering onder vele gebruikers van sociale media. Niet veel later viel nota bene ook nog eens de 1-1 van Cambuur. Patrick Joosten gaf op de rechterflank hard over de grond voor waarna Boere glijdend de gelijkmaker voor de noorderlingen kon noteren.

Het afgekeurde doelpunt van Fortuna Sittard is te zien vanaf minuut 0:19.

Cambuur joeg na de onderbreking op de 2-1. Mees Hoedemakers haalde uit en opnieuw had Van Osch heel veel moeite om een goal te voorkomen. Even daarvoor grabbelde de doelman bij een ogenschijnlijk gemakkelijke vrije trap van Maulun en zag hij de bal via de paal uiteindelijk in zijn handen belanden. Toch was er ook een waarschuwingsschot voor de Friezen in de persoon van Dimitris Siovas, die zijn inzet op de lat uiteen zag spatten. Niet veel later kopte Boere recht in de handen van Van Osch.

Het team van De Jong kwam een kwartier voor tijd alsnog op 2-1. Maulun gaf de bal met een mooie pass aan Mitchel Paulissen, die keurig teruglegde en zag hoe Boere van dichtbij de tweede treffer van de noorderlingen maakte. Cox kreeg nog de mogelijkheid om Fortuna aan een punt te helpen, maar de Engelsman schoot uit kansrijke positie hoog over. Met een omhaal op de doellijn voorkwam Doke Schmidt zelfs dat een boogbal van Paul Gladon binnenviel.

Domper op de zege van Cambuur was het uitvallen van Maxim Gullit, die pas enkele minuten in het veld stond. De zoon van Ruud Gullit greep naar zijn knie, kermde het uit van de pijn en werd op een brancard met een karretje van het veld gereden. De Limburgers, die deze maand zowel sc Heerenveen (2-0) en FC Groningen (0-1) versloegen, blijven zestiende op de ranglijst.