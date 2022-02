Mbappé en Messi geven comeback Paris Saint-Germain kleur

Zaterdag, 26 februari 2022 om 22:51 • Dominic Mostert • Laatste update: 22:57

Paris Saint-Germain heeft zaterdagavond drie punten overgehouden aan de thuiswedstrijd tegen Saint-Étienne. Het sterrenensemble van trainer Mauricio Pochettino kwam op achterstand, maar rechtte de rug: 3-1. Kylian Mbappé maakte twee doelpunten en gaf een schitterende assist op Danilo Pereira. Met de overwinning herpakt PSG zich van de verrassende nederlaag tegen Nantes (3-1) van vorige week. De koploper van de Ligue 1 heeft een voorsprong van zestien punten op nummer twee OGC Nice.

Georginio Wijnaldum ontving kritiek na de nederlaag tegen Nantes en werd door L'Équipe zelfs beoordeeld met een 2, maar behield zijn basisplaats op het middenveld. Even leek PSG opnieuw een zware avond tegemoet te gaan. In de twaalfde minuut voorkwam Gianluigi Donnarumma nog een treffer van Zaydou Youssouf, maar kort daarna was het alsnog raak voor de bezoekers. Danilo liet zich de bal net buiten het eigen strafschopgebied op kinderlijke wijze ontfutselen door Denis Bouanga, die razendsnel profiteerde met een schot in de verre hoek: 0-1.

Na 25 minuten stuitte Ryad Boudebouz op Donnarumma, waardoor de 0-2 uitbleef. PSG zocht wel de aanval en werd enkele keren dreigend via Neymar en Mbappé. Enkele minuten voor de pauze kregen de bezoekers waarnaar ze op zoek waren. Aan de rechterkant verstuurde Messi een steekpass, waarmee hij Mbappé lanceerde in het strafschopgebied. De spits moest het proberen vanuit een moeilijke hoek en scoorde omdat keeper Paul Bernardoni geen controle kreeg over zijn schot.

Kort na de pauze sloeg Mbappé opnieuw toe na voorbereidend werk van Messi. Nadat Messi vier verdedigers bezighield buiten het strafschopgebied, stelde hij de doorgelopen Mbappé in staat om de verre hoek uit te zoeken: 2-1. Enkele minuten na het doelpunt tilde PSG de marge naar twee doelpunten. Alle aandacht ging bij de 3-1 uit naar de assist: na een zogeheten trivela van Mbappé, een voorzet met de buitenkant van de voet, was het voor Danilo een koud kunstje om raak te koppen bij de tweede paal. Elf minuten voor tijd schoot Neymar nog op de paal na een pass van Wijnaldum in het strafschopgebied. Bernardoni weerde bovendien een wippertje van Ángel Di María uit zijn doel en zag een laat schot van Wijnaldum tegen de paal belanden.

