Marcelo ‘el Loco’ Bielsa dicht bij ontslag na 20 tegentreffers in 5 wedstrijden

Zaterdag, 26 februari 2022 om 22:41 • Mart van Mourik

De wegen van Leeds United en manager Marcelo Bielsa gaan scheiden, zo melden onder the Athletic en transfermarktexpert Fabrizio Romano. De Argentijnse oefenmeester zat al enige tijd op de schopstoel bij the Peacocks, die zaterdagmiddag met 0-4 ten onder gingen in het Premier League-duel met Tottenham Hotspur. Volgens de berichtgeving is de kans groot dat voormalig RB Leipzig-trainer Jesse Marsch de opvolger wordt van Bielsa.

Hoewel het nieuws nog niet officieel is, melden diverse Britse media dat het besluit al genomen is door Leeds. Bielsa zou zich reeds hebben neergelegd bij de beslissing van zijn werkgever en vertrekt in goed overleg bij de club zodra de advocaten zijn uitonderhandeld. 90min voegt aan de berichtgeving toe dat Marsch en Leeds in een eerder stadium al een akkoord hadden bereikt over een aanstaande samenwerking, die zou ingaan na afloop van het huidige seizoen. De tegenvallende prestaties zouden het moment van de aanstelling van Marsch, die in december van afgelopen kalenderjaar nog ontslagen werd bij RB Leipzig, naar voren hebben gehaald.

Marcelo Bielsa’s set to leave Leeds after poor performances this season. Lawyers now discussing his exit. Former Leipzig manager Jesse Marsch close to be appointed as new head coach. ???? #LUFC



Talks still ongoing between Leeds board and Marsch - first called by @David_Ornstein. pic.twitter.com/5YArtvQxbU — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 26, 2022

De ploeg van Bielsa was tot de nederlaag tegen Tottenham al bezig aan een reeks van vijf wedstrijden zonder zege en verloor afgelopen woensdag nog met 6-0 van Liverpool. De nieuwe, forse verliespartij zou de druppel zijn geweest voor de coach. Leeds bezet na 26 wedstrijden met 23 punten de 16de positie op de ranglijst in Engeland. In het kielzog varen nummer 17 Everton en nummer 18 Burnley, die in 24 competitieduels respectievelijk 22 en 21 punten sprokkelden.

Bielsa stond sinds 2018 aan het roer op Elland Road. El Loco was als manager verantwoordelijk voor de promotie van Leeds naar Premier League in 2020. De oefenmeester zal met zijn vertrek de Nederlanders Pascal Struijk en Crysencio Summerville achter zich laten. Eerder stond Bielsa als clubtrainer onder meer aan het roer bij Lille OSC, Lazio, Olympique Marseille, Athletic Club en Espanyol. Als bondscoach had hij Argentinië en Chili onder zijn hoede.