Slot houdt Jahanbakhsh op de bank in pikante ontmoeting met AZ

Zondag, 27 februari 2022 om 11:01 • Laatste update: 11:14

De opstellingen van AZ en Feyenoord voor de onderlinge competitiewedstrijd van zondagmiddag zijn bekend. Het is een bijzondere wedstrijd voor Arne Slot, die vorig seizoen nog de hoofdtrainer was van AZ en deze week bijtekende als trainer van Feyenoord. Er is voor de eerste keer een basisplaats voor winteraanwinst Jorrit Hendrix, terwijl Jens Toornstra de plaats inneemt van voormalig AZ'er Alireza Jahanbakhsh als rechtsbenige vleugelaanvaller. De wedstrijd tussen de nummers drie en vier van de Eredivisie begint zondag om 12.15 uur.

Feyenoord moet het stellen zonder Fredrik Aursnes: de middenvelder ontving vorige week een gele kaart tegen SC Cambuur (3-1 zege) en is daardoor geschorst. Slot had enkele opties om de controleur te vervangen. Jens Toornstra en Jorrit Hendrix konden toetreden tot het middenveld en het is Hendrix die op het middenveld van de Rotterdammers zal starten. Het was tevens denkbaar om rechtsback Lutsharel Geertruida als verdedigende middenvelder op te stellen, waardoor Marcus Pedersen als rechtsback zou fungeren. De weer geheel fitte Geertruida start echter gewoon als rechtsback, met onder meer Toornstra voor zich. Pedersen start wederom op de bank.

Alireza Jahanbakhsh scoorde vorige week nog op prachtige wijze namens Feyenoord tegen SC Cambuur.

Feyenoord moet het stellen zonder de geblesseerde aanvallers Cyriel Dessers en Reiss Nelson. Nieuwkomer Philippe Sandler maakt voorlopig geen deel uit van de wedstrijdselecties. AZ kan weer beschikken over Fredrik Midtsjö, die vorige week tegen Heracles Almelo (2-1 zege) geschorst was. Pantelis Hatzidiakos viel in die wedstrijd geblesseerd uit, maar is voldoende hersteld om te kunnen spelen tegen Feyenoord.

Opstelling AZ: Jensen; Sugawara, Hatzidiakos, Martins Indi, Wijndal; Clasie, De Wit, Midtsjö; Witry, Pavlidis, Karlsson.

Opstelling Feyenoord: Bijlow; Geertruida, Trauner, Senesi, Malacia; Hendrix, Kökçü, Til; Toornstra, Linssen, Sinisterra.