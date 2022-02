Cristiano Ronaldo lijdt mede door Donald Trump circa 10 miljoen euro verlies

Cristiano Ronaldo heeft zijn luxueuze appartement in New York met verlies verkocht. De Portugees betaalde in 2015 circa 16 miljoen euro voor een appartement in de Trump Tower, maar in 2022 heeft hij ‘slechts’ 6 miljoen euro overgehouden aan de verkoop van de woning, weet het Spaanse Expansión. Het financiële dagblad noemt onder meer het feit dat het gebouw de naam van Donald Trump draagt als reden voor het waardeverlies van het appartement.

Volgens de berichtgeving trachtte Ronaldo zijn investering uit 2015 in 2019 al van de hand te doen. De woning heeft een bewoonbaar oppervlak van 762 vierkante meter, 9 slaapkamers, 3 badkamers en biedt uitzicht over het Central Park en de wolkenkrabbers in de rest van de Amerikaanse stad. De aanvaller van Manchester United zou zijn appartement vier jaar na de aankoop voor acht miljoen euro al in de verkoop hebben gezet. Het verkoopproces werd echter een grote worsteling, daar geen enkele geïnteresseerde koper aanklopte.

Volgens Expansión zijn er diverse verklaringen voor de gigantische waardedaling van het appartement. Een belangrijke factor zou de verbondenheid aan de naam Trump zijn. De zakenman werd in 2016 verkozen tot president van de Verenigde Staten, twee jaar nadat Ronaldo investeerde in de woning. Met de dalende populariteit van de persoon Trump zouden ook veel van aan zijn naam gelieerde projecten in waarde zijn afgenomen, waaronder de Trump Tower op de hoek van Fifth Avenue in New York.

Uiteindelijk duurde het dus drie jaar voordat Ronaldo erin slaagde om zijn appartement te verkopen voor ruim zes miljoen euro. De naam van Trump was overigens niet de enige reden van het forse verlies. Het gemiddelde prijspeil van de woningen in New York bereikte een piek in 2015, en daalde sindsdien met maar liefst negen procent per vierkante meter. Verder had het feit dat er, tegelijk met Ronaldo, nog veertien eigenaren waren die hun woning in de Trump Tower wilden verkopen. Ook dat het een negatief effect op de uiteindelijke verkoopprijs.