Gele kaart Seydine N’Diaye na racisme-incident wordt niet geregistreerd

Zaterdag, 26 februari 2022 om 21:04 • Dominic Mostert • Laatste update: 21:09

De gele kaart die Seydine N’Diaye vrijdagavond ontving in de blessuretijd van de wedstrijd tussen FC Dordrecht en MVV Maastricht wordt niet geregistreerd, zo heeft de onafhankelijke aanklager betaald voetbal besloten. Scheidsrechter Richard Martens gaf N’Diaye deze gele kaart nadat de verdediger van Dordrecht commentaar leverde richting de assistent-scheidsrechter.

Op de gele kaart kwam direct veel kritiek. N’Diaye was immers racistisch bejegend door aanhangers van MVV in het uitvak. "De scheidsrechter was zich op dat moment niet bewust dat de speler niet ageerde tegen een beslissing van de arbitrage, maar de arbitrage juist attendeerde op voor hem pijnlijke uitlatingen vanaf de tribune", verklaart de KNVB de gele kaart. "Nadat de scheidsrechter duidelijk werd wat er precies was voorgevallen, heeft hij de aanklager verzocht de gele kaart niet te registreren."

FC Dordrecht - MVV werd tijdelijk stilgelegd vanwege racistische spreekkoren. De spelers komen na afloop van de wedstrijd met een krachtig statement??#dormvv pic.twitter.com/FLm3qqFBBd — ESPN NL (@ESPNnl) February 25, 2022

"Na beoordeling van het verzoek van de scheidsrechter heeft de aanklager besloten om het verzoek te honoreren. De aanklager start een vooronderzoek naar de uitlatingen vanaf de tribune", luidt het statement van de voetbalbond. N’Diaye meldde in de extra tijd bij de arbitrage dat hij vanuit het uitvak racistisch werd bejegend. Hij wees daarbij naar enkele fans die achter de boarding stonden. De wedstrijd in de Keuken Kampioen Divisie werd even later stilgelegd, waarna N'Diaye geëmotioneerd het veld verliet.

Een kwartier nadat de spelers de kleedkamers hadden opgezocht, werd de wedstrijd, zonder N'Diaye, hervat met een ingooi. De spelers en arbitrage maakten direct daarna een statement tegen racisme door op het veld te knielen, waarna scheidsrechter Martens voor het einde van de wedstrijd floot. Marianne van Leeuwen, directeur betaald voetbal KNVB, noemde het incident zaterdag al 'walgelijk, kwetsend en schadelijk'. "Hiervoor is geen plek in het voetbal. Wij zijn trots op de reactie van de spelers", zei Van Leeuwen.