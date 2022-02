Meijer treedt in voetsporen van Koeman en laat FC Groningen juichen

Zaterdag, 26 februari 2022 om 20:41 • Laatste update: 20:48

FC Groningen heeft zaterdag een belangrijke overwinning in de Eredivisie geboekt. Na de thuisnederlaag tegen Fortuna Sittard (0-1) en de remise bij hekkensluiter PEC Zwolle (1-1) was het team van Danny Buijs met 1-0 te sterk voor Willem II. Het is voor het eerst dat de noorderlingen de nul houden na zes thuisduels op rij met minimaal een tegengoal. Voor Willem II betekent de derde nederlaag op rij dat men nog altijd maar nipt boven de rode streep staat.

FC Groningen kreeg de beste kansen in de eerste helft en ging dankzij een voltreffer van Bjorn Meijer met een verdiende voorsprong de rust in. Na een openingsfase waarin de ploegen van Buijs en Fred Grim vooral aan het aftasten waren nam de thuisploeg in de veertiende minuut de leiding. Bart van Hintum legde de bal perfect op het hoofd van de verdediger, die het leer bal keurig in de verre hoek kopte: 1-0. Meijer, 18 jaar en 345 dagen, groeide daarmee in zijn achtste basisoptreden in de Eredivisie uit tot de jongste verdediger met een Eredivisie-treffer voor de noorderlingen sinds Ronald Koeman in 1982.

Het duel in Groningen ging daarna op en neer. Tomas Suslov legde in minuut 25 op de rechterflank terug op Paulos Abraham. De Zweed haalde van dichtbij vrij uit, maar Timon Wellenreuther kon simpel redden. Luttele minuten later viel bijna de 1-1. Che Nunnely werd diepgestuurd door Ringo Meerveld en kon in zijn eentje op het doel van Peter Leeuwenburgh af. Neraysho Kasanwirjo greep echter op het laatste moment goed in. De laatste kans van de eerste helft was voor Michael de Leeuw, die de bal op nog geen twee meter voor het doel kreeg en het leer vervolgens compleet miste.

Er viel vervolgens weinig te genieten in de tweede helft in Groningen. De bezoekers uit Tilburg hadden na een uur spelen slechts 31 procent van het balbezit en schoten niet een keer tussen de palen. In minuut 77 kreeg Willem II eindelijk een mogelijkheid, maar daar sprong Jizz Hornkamp slecht mee om. De aanvaller had nog maar één verdediger tussen hem en het doel van Leeuwenburgh staan, maar zijn schot miste het doel volledig. Luttele minuten later hielp Mike te Wierik de bezoekers bijna een handje door de bal volledig verkeerd te raken en bijna in eigen doel te schieten.

Het bleek de start van een slotoffensief van Willem II te zijn. Met wat geluk belandde de bal voor de voeten van Hornkamp, die uit een moeilijke hoek zijn voet tegen de bal zette en zag hoe Leeuwenburgh alert reageerde. Een harde inzet van Dries Saddiki vanaf rechts schaafde vervolgens langs de paal en ook een poging van Argyris Kampetsis uit de draai had een beter lot verdiend. Ook in de vijf minuten extra tijd viel een gelijkmaker uit.

FC Groningen kan het vizier in de laatste tien competitieduels zowaar nog op Europees voetbal richten, zeker als Go Ahead Eagles aankomende week in de beker sneuvelt en ook de achtste plek recht geeft op play-offs. Voor Willem II is een overwinning in de thuiswedstrijd tegen Heerenveen komende zaterdag noodzakelijk om niet nog verder weg te zakken in het moeras.