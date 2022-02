Lewandowski draagt ‘Oekraïense’ aanvoerdersband bij zege Bayern

Zaterdag, 26 februari 2022 om 20:31 • Mart van Mourik • Laatste update: 20:37

Bayern München heeft zaterdagavond een minimale zege geboekt in de Bundesliga. Op bezoek bij Eintracht Frankfurt was het team van trainer Julian Nagelsmann gedurende negentig minuten de bovenliggende partij, maar men scoorde slechts éénmaal: 0-1. Invaller Leroy Sané was dankzij zijn treffer in de 71ste minuut de gevierde man. Bayern maakte een statement naar aanleiding van de Russische invasie in Oekraïne door Robert Lewandowski een aanvoerdersband te laten dragen met de Oekraïense vlag.

Vanaf het eerste fluitsignaal waren het de bezoekers die de lakens uitdeelden, al kwam Eintracht er diverse keren gevaarlijk uit met snelle counters. Na vijf speelminuten had Bayern al twee grote kansen genoteerd. Eerst kwam Benjamin Pavard dicht bij de openingstreffer toen hij na een voorzet vanaf rechts naast schoot; vervolgens slaagden Jamal Musiala en Lewandowski er niet in om doelman Kevin Trapp te passeren. In de tegenaanval werd de thuisploeg vervolgens levensgevaarlijk. Jesper Lindström zette Filip Kostic met een splijtende steekpass oog in oog met doelman Sven Ulreich. Het ontbrak de spits echter aan nauwkeurigheid in de afronding en hij schoot de bal rakelings naast de rechterpaal.

In een heus voetbalgevecht volgden de kansen elkaar in een razend tempo op. Namens Bayern knikte Musiala over, miste Serge Gnabry op een haar na de voorzet van Pavard en schoot Kingsley Coman in de handen van Trapp; Eintracht kreeg via een snoeihard schot van Kostic (redding Ulreich) een nieuwe mogelijkheid op de openingstreffer. In het tweede kwart van de wedstrijd bleef met der Rekordmeister aandringen, maar een uitblinkende Trapp zorgde er met een reeks fraaie reddingen voor dat de frustraties bij Bayern opliepen. Onder meer Joshua Kimmich, Lewandowski en Coman stuitten diverse keren op de sluitpost.

Aan het spelbeeld kwam er in het tweede bedrijf weinig verandering. Bayern nam het initiatief, terwijl Eintracht loerde op de counter. Tien minuten na rust kreeg Pavard op aangeven van Kimmich een uitgelezen mogelijkheid om zijn ploeg de voorsprong te bezorgen, maar bij de afwezigheid van de reeds gepasseerde Trapp redde ditmaal Evan N'Dicka op de doellijn. Uiteindelijk werd het verzet van Eintracht pas in de 71ste minuut gebroken. Kimmich had een uitstekende steekpass in huis op invaller Sané, die met binnenkant rechts op koelbloedige wijze afrondde: 0-1. Uiteindelijk bleef het bij die ene treffer en leed Eintracht zijn derde nederlaag op rij.