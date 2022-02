Benzema en Courtois redden Real ondanks slechtste reeks sinds 1974

Zaterdag, 26 februari 2022 om 20:26 • Daniel Cabot Kerkdijk

Real Madrid heeft zaterdagavond een zwaarbevochten overwinning geboekt in LaLiga. Het team van trainer Carlo Ancelotti zegevierde met 0-1 over stadgenoot Rayo Vallecano. De winnende treffer in Madrid kwam in de slotminuten voor rekening van Karim Benzema, maar Thibaut Courtois was met diverse reddingen minimaal net zo belangrijk. Het is voor het eerst sinds maart 1974 dat Real Madrid er niet in slaagt om in niet één eerste helft van acht officiële duels op rij te scoren: de treffer van Luka Modric tegen Athletic Club op 16 januari was de laatste. In 1974 stopte de reeks bij negen wedstrijden en dat was ook meteen de slechtste reeks in de geschiedenis van de club.

De eerste helft in Vallecas mocht er zijn: hoog tempo, enkele kansen en een door de VAR wegens buitenspel afgekeurd doelpunt van Casemiro. De beste mogelijkheden voor de bezoekers kwamen voor rekening van Marco Asensio, maar Luca Zidane keepte uitstekend en hield het team van Andoni Iraola op de been. De doelman keerde in de eerste minuut al een inzet van Asensio en reageerde twintig minuten later opnieuw goed door zijn vingertoppen maar nipt tegen een schot te kunnen zetten.

Real Madrid komt dan toch nog op voorsprong tegen het stugge Rayo Vallecano. Op aangeven van Vinicius Junior kan Benzema simpel binnentikken ??#ZiggoSport #LaLiga #RayoRealMadrid pic.twitter.com/potuJ5e6R6 — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) February 26, 2022

Een van richting veranderd schot van Karim Benzema eindigde in minuut 38 maar net niet in het doel, al gold dat een minuut later wel voor een hoge inzet van Casemiro van dichtbij. De spelers van Rayo claimden hands en een overtreding jegens Alejandro Catena, maar de VAR wees uiteindelijk op buitenspel van de Braziliaan. Op slag van rust redde Zidane nog knap op een kopbal van Benzema. Rayo speelde beter naarmate de eerste helft vorderde en kwam enkele keren dicht bij het doel van Thibaut Courtois. De Belg zag hoe twee kopballen van Sergi Guardiola precisie misten en ook een poging van Álvaro García ontbeerde de juiste richting om de thuisploeg aan de leiding te helpen.

Rayo en Real waren ook na rust aan elkaar gewaagd. Een poging van Vinícius Júnior werd in extremis van richting veranderd en daarna kwam Courtois andermaal in de schijnwerpers te staan. Hij maakte een gevaarlijke bal van Guardiola onschadelijk en reageerde goed op een kopbal van Mario Suárez bij de eerste paal. Na 67 minuten spelen zette Guardiola zijn hoofd tegen een bal van Iván Balliu, maar de poging miste precisie. Courtois toonde tien minuten voor tijd weer zijn waarde door eerst Óscar Trejo van het scoren af te houden en daarna Álvaro García. De dubbele redding was doorslaggevend, zo werd niet veel later duidelijk.

Na een goede combinatie met Vinícius Júnior tekende Benzema in minuut 83 voor de winnende treffer: 0-1. Van de 52 doelpunten van Real Madrid in LaLiga dit seizoen waren er 40 dankzij de Fransman of de Braziliaan middels een doelpunt of een assist: 77 procent. Real Madrid speelt volgende week zaterdag in eigen huis tegen Real Sociedad. De ontmoeting met de Basken is vier dagen voorafgaand aan het weerzien met Paris Saint-Germain in de achtste finales van de Champions League. Het team van Ancelotti moet voor eigen publiek een 1-0 achterstand zien weg te poetsen om de laatste acht van het miljardenbal te bereiken.