Man City klopt Everton na dubieus ‘strafschopmoment’; Van de Beek valt uit

Zaterdag, 26 februari 2022 om 20:25 • Dominic Mostert • Laatste update: 20:34

Manchester City heeft zaterdagavond een zwaarbevochten overwinning geboekt. Een doelpunt van Phil Foden leverde de ploeg van Josep Guardiola drie punten op tegen Everton: 0-1. Daarmee herpakte de Premier League-koploper zich van de 2-3 nederlaag tegen Tottenham Hotspur van vorige week. De voorsprong op Liverpool bedraagt zes punten, al heeft de nummer twee nog een wedstrijd tegoed. Everton blijft zeventiende staan, met een gat van slechts één punt tot de degradatiestreep. Donny van de Beek had een basisplaats, maar viel uit nadat hij naar zijn hamstring greep.

Voorafgaand aan de wedstrijd werd uitgebreid stilgestaan bij de ontwikkelingen in Oekraïne. Spelers van Manchester City hadden een vlag van Oekraïne afgebeeld op hun trainingsjacks, terwijl de spelers van Everton gewikkeld in een fysieke vlag op het veld kwamen. Oleksandr Zinchenko en Vitaliy Mykolenko, de Oekraïense linksbacks van respectievelijk Manchester City en Everton, zochten elkaar tijdens de warming-up op voor een omhelzing. De fans van Everton toonden een spandoek met de afbeelding van Mykolenko en de tekst: 'We stand with Ukraine'. De massale steun ontroerde met name Zinchenko, zo was te zien.

Heartbreaking to see Oleksandr Zinchenko in tears before kick-off as both teams show their support for Ukraine ?? ???? pic.twitter.com/bZYNyziMSh — Football Daily (@footballdaily) February 26, 2022

Op voetballend gebied maakte Manchester City geen grootse indruk. De bezoekers hadden weliswaar een overwicht aan balbezit, maar creëerden weinig kansen. Dat was onder meer te wijten aan Van de Beek. Op papier was hij de meest vooruitgeschoven middenvelder in een 4-2-3-1-formatie, maar in de praktijk zakte Van de Beek vaak terug en anticipeerde hij op aanvallen van Manchester City. Het belangrijkste doelgevaar ontstond uit counters van Everton met Richarlison, Anthony Gordon en Alex Iwobi, maar het bleef voor de rust bij 0-0.

Donny van de Beek ?? Kevin De Bruyne KDB zit nog niet erg goed in de wedstrijd en het is duidelijk waarom ?? Wat vind jij van Everton en Donny tot nu toe? ??#ZiggoSport #MotD #PremierLeague pic.twitter.com/bhm1k9MPHb — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) February 26, 2022

Het duurde lang voordat de wedstrijd tot ontbranding kwam. Gaandeweg de tweede helft kwam Manchester City steeds dichter bij een doelpunt. Jordan Pickford pareerde een lage inzet van Kevin De Bruyne, waarna Phil Foden over kopte uit een voorzet van De Bruyne. Everton moest verder zonder Van de Beek, die ogenschijnlijk een hamstringblessure opliep bij een sliding om Foden van de bal te houden. Acht minuten voor tijd sloegen de bezoekers toe. Een voorzet van Bernardo Silva werd van richting veranderd door Mason Holgate, waarna Michael Keane net niet kon voorkomen dat Foden de bal binnentikte.

Kort na het doelpunt volgde het meest controversiële moment van de wedstrijd. In het strafschopgebied leek Rodri de bal met de arm te controleren, waardoor Everton een strafschop wilde. Die werd niet toegekend door scheidsrechter Chris Kavanagh, mogelijk omdat er eerder sprake was van een buitenspelsituatie. Ook in de vijf minuten blessuretijd kon Everton de stand niet gelijktrekken, ondanks een invalbeurt van Anwar El Ghazi.