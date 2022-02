Dusan Vlahovic schittert opnieuw en helpt Juventus aan overwinning

Zaterdag, 26 februari 2022 om 20:08 • Dominic Mostert

Dusan Vlahovic heeft zaterdag opnieuw een belangrijke rol gespeeld voor zijn nieuwe club Juventus. De aanvaller, voor een bedrag van zeventig miljoen euro overgekomen van Fiorentina, kwam tweemaal tot scoren op bezoek bij Empoli. Juventus won de wedstrijd met 2-3 en nadert nummer drie Napoli tot vier punten, al heeft de concurrent wel een wedstrijd tegoed.

De eerste helft kende weinig uitgespeelde kansen, maar desondanks drie doelpunten. Juventus greep de leiding na ruim een halfuur. Aan de zijkant van het zestienmetergebied verstuurde Adrien Rabiot een voorzet richting de tweede paal, waar Moise Kean ongehinderd de 0-1 binnenkopte. Een indraaiende corner leidde vervolgens de gelijkmaker in. Juventus kreeg de bal niet weg uit de doelmond en Szymon Zurkowski kreeg tussen drie verdedigers wel zijn voet tegen de bal: 1-1.

In de blessuretijd van de eerste helft kwam Juventus weer op voorsprong. Arthur veroverde de bal op het middenveld, waarna de bezoekers snel omschakelden. Juan Cuadrado betrad het strafschopgebied en zette de defensie van Empoli op het verkeerde been door een schot te veinzen, alvorens Vlahovic aan zijn linkerkant te bedienen. Vlahovic kapte eerst, waardoor de keeper op de grond lag, en schoot raak. Dinsdag was de winteraankoop ook al belangrijk met een goal tegen Villarreal in de Champions League (1-1).

Halverwege de tweede helft sloeg Vlahovic opnieuw toe tegen Empoli. Tijdens een rappe tegenaanval werd hij gelanceerd door een steekpass van Álvaro Morata, waarna Vlahovic opdook voor keeper Guglielmo Vicario en de bal over hem heen wipte. Een kwartier voor tijd bracht Empoli de spanning terug. Leonardo Bonucci kopte de bal via de onderkant van de lat weliswaar van de lijn na een vrije trap, maar het gevaar was nog niet geweken en uiteindelijk zorgde Andrea La Mantia voor de 2-3. Juventus werd in de slotfase steeds verder teruggedrukt door Empoli, maar hield uiteindelijk stand.