Roman Abramovich doet stap terug bij Chelsea na Russische invasie

Zaterdag, 26 februari 2022 om 19:58 • Dominic Mostert • Laatste update: 20:33

Roman Abramovich geeft de controle over Chelsea uit handen. De eigenaar maakt in een statement bekend dat hij 'vertrouwenspersonen binnen The Chelsea Foundation' de regie geeft over de club. Het is echter geen duidelijk statement waarin Abramovich zegt terug te treden als clubeigenaar, dus het is de vraag in hoeverre hij nog betrokken blijft bij Chelsea.

Abramovich licht zijn besluit toe op de clubwebsite. "Gedurende mijn bijna twintig jaar als eigenaar van Chelsea heb ik mijn taak altijd gezien als iemand die de honneurs waarneemt, als iemand die moet zorgen dat we zo succesvol kunnen zijn als we nu zijn, terwijl er ook wordt gebouwd aan de toekomst en we een positieve rol spelen in onze gemeenschappen. Ik heb altijd beslissingen genomen in het belang van de club. Ik blijf die kernwaarden trouw", aldus de Rus.

"Daarom sta ik het rentmeesterschap en de zorg over Chelsea af aan vertrouwenspersonen binnen The Chelsea Foundation. Ik geloof dat zij in de beste positie zijn om te belangen van de club, spelers, staf en supporters te verdedigen." Het besluit van Abramovich volgt op Russische invasie in Oekraïne. De eigenaar ligt vanwege zijn vermeende banden met Vladimir Poetin zwaar onder vuur in het Verenigd Koninkrijk. Het lijkt erop dat Abramovich wel de eigenaar blijft, maar dat belangrijke besluiten worden genomen door personen binnen The Chelsea Foundation.

Abramovich speelt met zijn besluit in op mogelijke sancties tegen hem en andere vermogende Russen in het Verenigd Koninkrijk. Zijn naam viel de afgelopen week regelmatig in het Britse parlement. Chris Bryant van de Labour Party onthulde daar donderdag een gelekt document waaruit zou blijken dat Abramovich door het ministerie van Binnenlandse Zaken al in 2019 werd gelinkt aan banden met de Russische staat en 'corrupte activiteiten en praktijken'.

"Dat is bijna drie jaar geleden", zei de politicus. "En toch is er opmerkelijk weinig aan gedaan. De heer Abramovich zou toch geen voetbalclub meer mogen hebben in dit land? We zouden toch moeten kijken naar het in beslag nemen van een deel van zijn bezittingen, waaronder zijn villa van 180 miljoen euro." Ook wil Bryant dat Abramovich de toegang tot het Verenigd Koninkrijk wordt ontzegd.

Dinsdag zei premier Boris Johnson dat Abramovich 'reeds te maken krijgt met sancties' vanwege banden met de Russische staat, maar dat werd later ingetrokken: de premier zou een fout hebben gemaakt. Abramovich ontkent alle aantijgingen van banden met Poetin of de Russische overheid en vindt dat hij niets gedaan heeft dat sancties tegen zijn persoon zouden rechtvaardigen.