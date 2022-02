Xavi kondigt terugkeer Depay aan én benoemt meest indrukwekkende aanwinst

Zaterdag, 26 februari 2022 om 19:49 • Mart van Mourik

Memphis Depay keert zondag terug in de wedstrijdselectie van Barcelona, zo laat trainer Xavi weten op de persconferentie. De aanvaller kwam op 12 januari in het duel met Real Madrid (1-2) om de Supercopa de España voor het laatst in actie namens de Catalanen en is in de competitiewedstrijd tegen Athletic Club weer inzetbaar na zijn spierblessure. Naast de aanstaande rentree van Depay gaat Xavi eveneens in op de vraag welke winterse aanwinst hem het meest verrast heeft.

“Hij en Clément Lenglet trainen normaal en zijn honderd procent fit”, vertelt Xavi over de terugkeer van Depay en de centrumverdediger. “Als ze geen terugslag krijgen, zitten ze in de selectie. Ze hebben nu meer concurrentie, maar moeten allebei laten zien dat ze belangrijk zijn voor de ploeg. Uiteindelijk gaat het om de prestaties. We rekenen op hen.” Ondanks het feit dat Depay in het huidige seizoen pas in zestien LaLiga-duels in actie kwam, is hij met acht doelpunten nog altijd clubtopscorer van Barcelona. Het is echter de vraag of hij direct aan spelen toe gaat komen, want in de spitspositie floreerde Pierre-Emerick Aubameyang met vier goals in de laatste twee duels. Ferran Torres was de afgelopen weken aan de linkerkant een van de uitblinkers, erkent ook Xavi.

"Ik weet niet wat er zou zijn gebeurd als ze niet waren gekomen”, reageert de Catalaanse oefenmeester op de vraag hoe hij terugkijkt op de prestaties van de winterse versterkingen. “Het zou moeilijker zijn geweest zonder hen, dat moge duidelijk zijn. Aubameyang heeft me niet verrast omdat hij zijn hele carrière al een neusje voor de goal heeft gehad. Adama Traoré heeft me verrast met de wijze waarop hij beslissingen neemt en met hoe volwassen is geworden.” De meest lovende woorden zijn voor Ferran bestemd. “Ferran is wat mij betreft een voetballer van een ander niveau. Ik heb specifiek naar hem gevraagd. Het is een spectaculaire speler. Hij is een voetballer van wereldklasse. Ik denk dat hij degene is die me het meest heeft verrast”, aldus Xavi.

De recente versterkingen zijn niet de enigen die kunnen rekenen op een lofzang van de coach, die ook te kennen geeft de kwaliteiten van Frenkie de Jong te bewonderen. “Ik waardeer zijn persoonlijkheid. Hij is heel zelfkritisch en eist veel van zichzelf. Iedere keer als ik vraag wat er beter kan, zegt hij dat hij altijd beter kan. Hij speelde geweldig tegen Napoli. We willen ook dat hij zich vaker meldt voor het doel, want hij heeft een goed schot. Dat is belangrijk.” Xavi erkent dat er (terechte) kritiek werd geleverd op het spel van De Jong, maar hij is van mening dat de middenvelder er alles aan doet om het beste uit zichzelf te halen. “Hij kijkt ook veel beelden van zichzelf terug. Hij is een erg nederige jongen en een geweldige voetballer. Dat soort spelers is zeldzaam.”