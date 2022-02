Van de Beek versus De Bruyne: ‘Hij speelt hem uit de wedstrijd’

Zaterdag, 26 februari 2022 om 19:41 • Dominic Mostert • Laatste update: 20:13

Youri Mulder is goed te spreken over het optreden van Donny van de Beek in de eerste helft van de wedstrijd tussen Everton en Manchester City. Op papier is Van de Beek de meest vooruitgeschoven middenvelder in een 4-2-3-1-formatie, maar in de praktijk zakt hij vaak terug en anticipeert hij op aanvallen van Manchester City. Mulder ziet dat Van de Beek erin slaagt om Kevin De Bruyne onschadelijk te maken.

Bij rust staat het 0-0 en Manchester City maakte geen grootse indruk. Everton was verantwoordelijk voor de meest dreigende momenten. Mulder ziet dat Everton dankzij de arbeid van Van de Beek 'eigenlijk' met vijf verdedigers speelt: hij loopt immers vaak terug. "Van de Beek lette veel op De Bruyne. Manchester City kwam wel door aan de zijkanten, maar speelde het steeds niet goed uit. Everton zakt helemaal in en de spelers coachen elkaar goed. Het kan nog beter, want de bal wordt soms wel tussendoor gespeeld."

"Van de Beek let voortdurend op De Bruyne en zorgt dat er niets gebeurt", zegt Mulder, terwijl beelden worden getoond bij Ziggo Sport waarop te zien is dat Van de Beek zijn Belgische opponent achternazit en de passlijn in zijn richting dwarsboomt. "Ze komen elkaar veel tegen. Hij heeft echt de opdracht gehad: als je bij hem in de buurt bent, let op hem. Dat doet hij gewoon zeer goed. Voor de wedstrijd dachten we dat hij als nummer 10 zou spelen, maar hij is echt een soort linkshalf en komt De Bruyne vaak tegen." Presentator Bas van Veenendaal concludeert zelfs dat De Bruyne 'uit de wedstrijd wordt gespeeld' door Van de Beek.