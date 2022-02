Gewisselde Justin Kluivert krijgt rood van vrouwelijke scheidsrechter

Zaterdag, 26 februari 2022 om 19:21 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 19:25

Justin Kluivert kan een schorsing tegemoet zien. De aanvaller van OGC Nice ontving zaterdag een rode kaart, nota bene als wisselspeler in de slotfase van de doelpuntloze remise tegen RC Strasbourg (0-0) in de Ligue 1. Kluivert was in de 66e minuut naar de kant gehaald en zag enkele minuten voor het einde een rode kaart van scheidsrechter Stéphanie Frappart wegens aanmerkingen op de scheidsrechterlijke leiding.

OGC Nice stond op dat moment al geruime tijd met tien man op het veld. Dante ontving enkele minuten na rust zijn tweede gele kaart. Dat betekent dat trainer Christophe Galtier ook niet over de aanvoerder uit Brazilië kan beschikken. De Zuid-Fransen staan dinsdag in de halve finale in de Coupe de France tegenover de stuntende amateurploeg Versailles en over een week komt Paris Saint-Germain op bezoek.

Nice, met Pablo Rosario de hele wedstrijd binnen de lijnen en Calvin Stengs in de slotfase als invaller, staat nu op de tweede plaats in de Ligue 1. De achterstand op PSG bedraagt liefst 13 punten. De koploper speelt zaterdagavond tegen Saint-Étienne in het eigen Parc des Princes.