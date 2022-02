Besiktas boekt mede dankzij dubbelslag Michy Batshuayi nipte overwinning

Zaterdag, 26 februari 2022 om 19:01 • Mart van Mourik • Laatste update: 19:04

Besiktas heeft zaterdagavond een overwinning geboekt in de Süper Lig. Op bezoek bij Sivasspor was het team van trainer Önder Karaveli nipt te sterk: 2-3. Michy Batshuayi was de gevierde man, daar hij met twee treffers een groot aandeel had in de zege van de bezoekers. Dankzij de driepunter klimt Besiktas voorlopig naar de vijfde plek op de Turkse ranglijst; Sivasspor blijft steken op de twaalfde positie.

De Kara Kartallar begonnen uitstekend aan het duel in Sivas, waar Batshuayi de score in de twaalfde speelminuut opende. Op de rand van het vijfmetergebied caramboleerde het leer voor de voeten van Alex Texeira, die klaarlegde voor de Belgische spits. Batshuayi had de tijd en ruimte om van dichtbij uit te halen en schoot raak in de linkerbenedenhoek. Halverwege het eerste bedrijf werd de stand genivelleerd. Ugur Çiftçi passeerde zijn directe tegenstander aan de linkerkant van het veld en bezorgde een bal op maat bij Mustapha Yatabaré, die de voorzet succesvol verlengde richting rechterhoek: 1-1.

Nog voor het rustsignaal heroverde Besiktas de voorsprong. Umut Meras had vanaf de linkerkant een strakke, uitdraaiende voorzet in huis op Rachid Ghezzal, die ter hoogte van de penaltystip met een harde kopbal voor de 1-2 zorgde. De zege was zo goed als zeker binnen toen Batshuayi in de 73ste minuut uit een strafschop de 1-3 aantekende. Een handsbal van Hakan Arslan deed arbiter Sarper Saka besluiten om de bal op de stip te leggen. Toch werd het nog spannend in Sivas, want tien minuten later kreeg ook Sivasspor nog een penalty. Fayçal Fajr benutte de buitenkans, maar een nederlaag kon niet meer worden voorkomen: 2-3.