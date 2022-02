Hartverwarmend moment tussen Zinchenko en Mykolenko tijdens warming-up

Zaterdag, 26 februari 2022 om 18:30 • Dominic Mostert • Laatste update: 18:44

Voorafgaand aan de Premier League-wedstrijd tussen Everton en Manchester City hebben Oleksandr Zinchenko en Vitaliy Mykolenko elkaar een hart onder de riem gestoken. De linksbacks van beide clubs vlogen elkaar tijdens de warming-up in de armen rond de middencirkel. Hun omhelzing volgt op de invasie van Rusland in Oekraïne.

Mykolenko krijgt niet alleen steun van Zinchenko, maar ook van de supporters van Everton. De fans hebben een groot spandoek gemaakt met de afbeelding van Mykolenko en de tekst: 'We stand with Ukraine'. Dat spandoek werd voor het duel getoond. Mykolenko en Zinchenko hebben zich allebei fel uitgesproken tegen de Russische invasie. "Ik wil dat de hele wereld weet dat het Russische leger op dit moment burgers doodt in alle steden in Oekraïne", schreef de verdediger van Everton deze week op Instagram. "Russische media schrijven dat ze Donetsk en Luhansk verdedigen, maar dat klopt niet."

"Het is moeilijk om de angst te horen in de stem van mijn ouders, die een manier zoeken om zichzelf te beschermen en anderen te helpen, terwijl ik mijn ouders niet kan helpen. Ik vraag de hele wereld om mijn thuisland bij te staan. Ik ben trots om Oekraïner te zijn", aldus Mykolenko. Zinchenko sprak zich ook uit: hij wenste de Russische president Vladimir Poetin 'de meest pijnlijke dood' toe. Zinchenko deelde later ook een afbeelding, waarin een Facebook-gebruiker schreef: 'Als je Russisch bent en je nu niet uitspreekt, dan ben je voor altijd onze vijand.

