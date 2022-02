Heracles bezorgt PEC Zwolle eerste nederlaag van 2022 bij rentree Armenteros

Zaterdag, 26 februari 2022 om 18:28 • Mart van Mourik

Heracles Almelo heeft zaterdagavond een zakelijke overwinning geboekt in de Eredivisie. In eigen huis was de ploeg van trainer Frank Wormuth met 2-0 te sterk voor PEC Zwolle. De Almelose doelpuntenproductie werd verzorgd door Sinan Bakis en Luca De La Torre. Het was de vijfde keer op rij dat de Heraclieden, die elfde staan, ongeslagen bleven in een thuisduel, terwijl PEC (achttiende) een einde zag komen aan een ongeslagen reeks van vier officiële wedstrijden.

Vanaf het eerste fluitsignaal trok Heracles het initiatief in de wedstrijd naar zich toe. De aanvalslust resulteerde in de zesde speelminuut direct in een goede mogelijkheid. Nikolai Laursen ontving in het zestienmetergebied een splijtende steekpass en testte doelman Kostas Lamprou in de rechterbenedenhoek, maar laatstgenoemde reageerde alert op de inzet. Bij het tweede serieuze waarschuwingsschot capituleerde Lamprou alsnog.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Met veel doorzettingsvermogen slaagde Anas Ouahim erin om de bal op de vijandige helft te veroveren en direct De La Torre te bedienen. Laatstgenoemde zag Lamprou voor zijn doel staan en zorgde met een subtiel lobje voor de 1-0. Na ruim een half uur spelen werd het aanvalsduo van Heracles opnieuw gevaarlijk voor het doel van PEC; ditmaal zweefde een schot van Ouahim echter rakelings langs de rechterpaal. Tien minuten na rust werd de score verdubbeld.

Bakis speelde maakte na een fraaie individuele actie ruimte voor het schot op de rand van het zestienmetergebied. De spits had een voortreffelijke uithaal in huis en gooide de wedstrijd op slot. De maker van het tweede doelpunt werd een kwartier voor tijd naar de kant gehaald ten faveure van Samuel Armenteros, die zijn rentree maakte in het shirt van Heracles. De invaller hoopte in de 82ste minuut nog voor de 3-0 te zorgen, maar zijn schot van grote afstand ging naast.