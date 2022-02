Staande ovatie voor Eriksen bij rentree; Ronaldo zwaar gefrustreerd

Christian Eriksen heeft zaterdagmiddag zijn rentree in een officiële wedstrijd gemaakt. De Deense middenvelder kwam na 52 minuten bij Brentford binnen de lijnen in het Premier League-duel met Newcastle United, al kon hij een thuisnederlaag niet meer voorkomen: 0-2. Het is voor het eerst in 259 dagen dat Eriksen minuten kreeg in een officieel duel na zijn hartaanval op het EK van afgelopen zomer. De spelmaker werd met een staande ovatie onthaald door de supporters van Brentford. Tegelijkertijd slaagde een gefrustreerd Manchester United er op eigen veld niet in om Watford te verslaan: 0-0.

Brentford - Newcastle United 0-2

Toen Eriksen onder luid gejuich in de 52ste minuut het veld betrad, keek Brentford al tegen een 0-2 achterstand aan. De weg naar een overwinning werd reeds in de tiende speelminuut geplaveid door Josh Dasilva, die door arbiter Mike Dean met een directe rode kaart van het veld werd gestuurd na een onbesuisde tackle. Het numerieke overwicht werd door Newcastle uitgebuit na ruim een half uur spelen. Het was Joelinton die op aangeven van Ryan Fraser voor de 0-1 zorgde. De score werd een minuut voor het rustsignaal verdubbeld door Joe Willock, die scoorde met een fraai schot vanaf de rand van het zestienmetergebied. In het tweede bedrijf kreeg Brentford, onder meer via Vitaly Janelt en Christian Norgaard, scoringskansen, maar een nederlaag kon niet meer worden voorkomen.

Quel bonheur de retrouver Christian Eriksen sur un terrain de la Premier League. Après la scène horrifiante de l’Euro, le revoir en action, c’est vraiment plus que ce que je demandais. (Boni: avec Brenford, mes petits chouchous des stats avancées ??)pic.twitter.com/waqknPCVAd — Justin Vézina (@justvez) February 26, 2022

Manchester United - Watford 0-0

Dat Manchester United niet razendsnel op voorsprong stond, mocht een klein wonder heten. Cristiano Ronaldo raakte al vroeg in het duel de paal, terwijl Watford-doelman Ben Foster een inzet van Bruno Fernandes wist te keren. Het was vervolgens Ronaldo die Foster wél wist te passeren, maar zijn treffer werd geannuleerd wegens buitenspel. Via Fernandes en Alex Telles kreeg Manchester United vervolgens voor rust nog de nodige mogelijkheden om de score te openen, maar Watford slaagde erin om schadeloos het einde van de eerste helft te halen.

Er kwam weinig verandering in het spelbeeld na rust, al was Watford bij vlagen gevaarlijk vanuit de omschakeling. Zo moest David De Gea reddend optreden na pogingen van Samir Santos, Emmanuel Denni en Imran Louza. De kansen voor Manchester United werden langzaam maar zeker spaarzamer, al waren Anthony Elanga, Fernandes en Ronaldo in het laatste kwartier nog wel dicht bij de verlossende treffer. Die viel uiteindelijk niet en met het doelpuntloze gelijkspel dreigt Manchester United spoedig zijn plek in de top vier te moeten afstaan aan Arsenal.

Crystal Palace - Burnley 1-1

Het Burnley van Wout Weghorst kende een dramatische start op Selhurst Park, want al na negen minuten stond de openingstreffer op het scorebord. Michael Olise vond Jeffrey Schlupp, die de openingstreffer aantekende. De beste kansen in de eerste helft waren vervolgens voor Crystal Palace, via Olise en Wilfried Zaha. Burnley kwam echter vrijwel direct na rust langszij. Een voorzet van Aaron Lennon werd door Luka Milivojevic achter zijn eigen doelman gewerkt.

Burnley ging vervolgens op zoek naar de voorsprong en in die jacht liet Weghorst zich nadrukkelijk zien. Nadat een kopbal nog net over ging, leek de Nederlandse spits met 67 minuten op de klok te scoren. Het doelpunt van Weghorst werd geannuleerd wegens buitenspel. Na de afgekeurde treffer van Burnley was Crystal Palace nog het dichtst bij een doelpunt. Mede doordat Zaha de paal raakte, kwam er geen verandering meer in de gelijke stand. Zo sprokkelt Burnley weer een punt in de strijd tegen degradatie: de achterstand op het virtueel veilige Everton bedraagt nog één punt.

Brighton & Hove Albion - Aston Villa 0-2

Het duel in het American Express Community Stadium begon een halfuur later, omdat de fans van Aston Villa vaststonden in het verkeer en daardoor te laat waren. Eenmaal binnen zagen de uit Birmingham meegereisde fans hun ploeg al na zeventien minuten spelen op voorsprong komen tegen het Brighton & Hove Albion waar Joël Veltman een basisplaats had. Matty Cash schoot vanaf de rand van het strafschopgebied raak en toonde vervolgens een boodschap onder zijn shirt, waarmee hij zijn steun uitsprak aan Tomasz Kedziora. Zijn ploeggenoot bij de nationale ploeg van Polen verblijft momenteel nog in Oekraïne.

After scoring against Brighton, Aston Villa's Matty Cash unveiled a message in support of Poland team-mate Tomasz Kedziora, who is currently in Ukraine. He was booked for taking his shirt off. pic.twitter.com/4svfVyOMqK — GOAL (@goal) February 26, 2022

Met nog ruim twintig minuten te spelen verdubbelde Aston Villa de marge. Tyrone Mings lanceerde Ollie Watkins met een uitermate fraaie lange pass. De aanvaller was de defensie van Brighton te snel af en zette Aston Villa op een ruimere voorsprong, die in het restant van de tweede helft niet meer uit handen werd gegeven. Daardoor won de ploeg van manager Steven Gerrard voor het eerst in drie wedstrijden weer eens en kruipt het weer wat weg van de degradatiezone in de Premier League, daar nu de twaalfde plaats wordt bezet.