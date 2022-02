David Neres ontvlucht Kiev na nieuwe oproep en beelden van beschietingen

Zaterdag, 26 februari 2022 om 17:23

David Neres lijkt Oekraïne spoedig te kunnen ontvluchten. De aanvaller van Shakhtar Donetsk plaatste eerder op de dag op Instagram een video vanuit een hotel in Kiev waarin een dringend beroep werd gedaan op de Braziliaanse regering om hulp te bieden en hij deelde tevens beelden waarop beschietingen waren te horen. Onder meer Globo Esporte en ESPN melden nu dat alle Braziliaanse spelers van Shakhtar en Dynamo Kiev met hun familieleden met de trein op weg zijn richting de Roemeense grens, waarvan Neres zelf ook beelden deelt via Instagram.

Neres deelde zaterdagmiddag voor de tweede keer een video waarin de Braziliaanse regering werd opgeroepen om te helpen. Daarin werd kritiek geleverd op het vluchtplan dat hen was geboden. Het was de bedoeling dat de nog aanwezige zakenlieden en voetballers met hun families de trein zouden nemen richting Chernivtsi, dat in het zuidwesten van Oekraïne nabij de grens met Roemenië ligt. “Hoe moeten we deze trein nemen?”, zo vraagt een vertegenwoordiger van de groep zich af in de video. Er werd tevens aangehaald dat er ‘geen eten, geen melk en geen luiers’ meer waren.

“De ambassade kan niet garanderen dat er voor iedereen plaats is in de trein. Daarnaast moeten we met kinderen en mensen op leeftijd twee kilometer lopen, terwijl we op achthonderd meter afstand schoten en bommen horen”, zo wordt er uitgelegd. “Dus de enige optie is om hier te blijven en te wachten op een effectief plan. We geloven in de Braziliaanse regering, we weten dat ze zich zorgen maken om ons. Maar de ambassade van Portugal heeft voertuigen en een vluchtplan geboden voor de Portugezen hier.”

Kort na de oproep deelde Neres via Instagram ook beelden vanuit Kiev waarop schoten te horen zijn. Mogelijk heeft dat effect gesorteerd, want inmiddels hebben alle Braziliaanse spelers van Shakhtar Donetsk en Dynamo Kiev met hun familieleden de Oekraïense hoofdstad verlaten. Maria Souza - de vrouw van Shakhtar-verdediger Marlon - plaatst op Instagram beelden van hun vertrek uit het hotel in Kiev. “We gaan hier nu weg”, zo zegt Souza in de video. “De ambassade heeft ons laten weten dat er drie treinen zullen vertrekken. We vertrekken met een konvooi met alle Brazilianen naar het station. Het is heel eng.”

Que agonia esses stories do David Neres na Ucrânia mano, pqp pic.twitter.com/mzFuT0CzBy — Vih ???? ???? | ?? (43-17) (@viwspfc) February 26, 2022

Globo Esporte meldt dat de Brazilianen genoodzaakt waren de trein te nemen, omdat de situatie in het hotel steeds gecompliceerder werd. Gustavo Hofman, journalist voor ESPN, deelt via Twitter foto’s van de Braziliaanse spelers in de trein en Neres plaatst zelf via Instagram ook een video vanuit de trein. Het is de bedoeling dat ze bij Chernivtsi de grens naar Roemenië oversteken, waarna ze in Boekarest op het vliegtuig naar Brazilië kunnen stappen. Juninho, Guilherme Smith en Cristian - spelers van Zorya Luhansk - ontvluchtten Kiev eerder al richting Lviv en staken daar per voet de grens met Polen over.