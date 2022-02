Ook Zweden weigert tegen Rusland te spelen in play-offs voor WK-ticket

Zaterdag, 26 februari 2022 om 16:20

Ook Zweden weigert in de play-offs om een ticket voor het WK van 2022 in Qatar tegen Rusland te spelen. De Zweedse voetbalbond (SvFF) doet via de officiële kanalen een beroep op de FIFA om een streep te zetten door de wedstrijden waarin Rusland meedoet. Eerder maakte Polen al bekend dat men niet van plan was om de wedstrijd tegen Rusland te laten doorgaan.

Zweden, Polen, Rusland en Tsjechië strijden in maart met zijn vieren om één WK-ticket. Rusland zou in de halve finale tegenover Polen staan, waarna Tsjechië of Zweden dan vijf dagen later mogelijk de tegenstander in de finale zou zijn. Maar de Zweedse voetbalbond laat nu weten dat een eventuele wedstrijd tegen Rusland niet gespeeld zal worden.

“De illegale en onjuiste invasie van Oekraïne maakt alle voetbalactiviteiten met Rusland onmogelijk. Daarom verzoeken we de FIFA om te besluiten dat alle wedstrijden waarin Rusland in maart in actie zou komen worden afgelast. Maar ongeacht het besluit van de FIFA, zullen we in maart niet tegen Rusland spelen”, zegt Karl-Erik Nilsson, de voorzitter van de Zweedse voetbalbond. “We vragen ons af of de FIFA ons besluit zal volgen. Rusland kan niet meedoen zolang deze waanzin voortduurt.”

“Los van de morele redenen, die op zich al voldoende zijn, kun je je ook afvragen in hoeverre de veiligheid in Rusland kan worden gewaarborgd in de huidige situatie. Zelfs als de wedstrijd wordt verplaatst naar neutraal terrein”, geeft Nilsson te kennen. Ook Anders Ygeman, de Zweedse minister van Sport, ziet het liefst dat Rusland voorlopig niet meedoet aan sportevenementen. “Ik wil dat de Europese Unie het besluit neemt om Rusland en Russische sporters niet te laten deelnemen aan sportevenementen in andere landen zolang deze agressie aanhoudt.”