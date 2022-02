Kane en Son breken als duo Premier League-record in forse zege op Leeds

Zaterdag, 26 februari 2022 om 15:19 • Chris Meijer • Laatste update: 15:28

Ook Tottenham Hotspur heeft Leeds United zaterdagmiddag getrakteerd op een pijnlijke nederlaag. Binnen 27 minuten stond er op Elland Road al een 0-3 stand op het scorebord en uiteindelijk won de ploeg van Antonio Conte met 0-4. Het laatste doelpunt werd aangetekend door Heung-Min Son op aangeven van Harry Kane en het duo is nu het meest succesvolle koppel in de Premier League-historie: de twee zetten totaal 37 treffers voor elkaar op, inmiddels meer dan de 36 die Didier Drogba en Frank Lampard bij Chelsea samen verzorgden.

Zowel Leeds als Tottenham werkte niet bepaald in grootse vorm toe naar het onderlinge treffen op Elland Road. De ploeg van Marcelo Bielsa was al vijf wedstrijden op rij zonder zege en verloor afgelopen woensdag nog met 6-0 van Liverpool. The Spurs wonnen één keer in de vier voorgaande duels, overigens wel van Manchester City. Antonio Conte hield Steven Bergwijn buiten zijn basiself, maar Pascal Struijk stond bij de thuisploeg wel aan de aftrap en kreeg de eerste kans van de wedstrijd. De kopbal van de Nederlander stuiterde maar net langs de verkeerde kant van de paal.

???????????? ???????????????????? ?? Tottenham heeft binnen tien minuten een voorsprong opgebouwd. Matt Doherty schiet een voorzet van Ryan Sessegnon genadeloos tegen de touwen ??#ZiggoSport #PremierLeague #LEETOT pic.twitter.com/davcUHy70A — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) February 26, 2022

De eerste mogelijkheid aan de andere kant leverde na tien minuten spelen direct een doelpunt op. Harry Winks stuurde Ryan Sessegnon weg aan de linkerkant van het veld. Sessegnon vond op zijn beurt Matt Doherty binnen het strafschopgebied, die overtuigend de openingstreffer tegen de touwen schoot. Met nog geen kwartier op de klok verdubbelden de bezoekers al de marge. Dejan Kulusevski kreeg de ruimte om vanaf de linkerkant naar binnen te dribbelen en schoot in de korte hoek raak.

Harry Kane completeerde de dramatische eerste helft voor Leeds, nadat Robin Koch namens the Whites nog de paal had geraakt. De spits plaatste op aangeven van Pierre-Emile Højbjerg de bal in de verre hoek, buiten het bereik van doelman Illan Meslier. Tottenham kreeg na rust de nodige grote kansen om de score verder op te voeren, via onder meer Heung-Min Son en Sessegnon. Het was mede aan Meslier te danken dat de schade beperkt bleef voor Leeds.

?????????? ???????????? ?? Kane geeft aan, Son maakt af. Daarmee is het Tottenham-duo Lampard en Drogba voorbij als het gaat om meest productieve combinatie in de Premier League ??#ZiggoSport #PremierLeague #LEETOT pic.twitter.com/NsxqEWLuHE — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) February 26, 2022

Een kwartier voor tijd kreeg Leeds een gouden kans om weer enigszins terug te komen in de wedstrijd. Hugo Lloris ging in de fout na een lange bal, waarna Stuart Dallas de doelman van Tottenham passeerde en op weg ging naar het doel. De vleugelspeler wachtte echter te lang en gaf Ben Davies daarmee de kans om in te grijpen. Met Bergwijn als invaller binnen de lijnen werd in minuut 85 het slotakkoord verzorgd door Son. De Zuid-Koreaan schoot raak na een fantastische lange pass van Kane en bepaalde de eindstand op 0-4, mede doordat Raphinha in de blessuretijd nog de paal raakte. Tottenham schuift door de zege op naar de zevende plaats, terwijl Leeds op de vijftiende stek blijft steken.