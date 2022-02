MVV neemt maatregelen tegen twee ‘knapen’ na racistische geluiden

Zaterdag, 26 februari 2022 om 14:43

MVV Maastricht heeft aan twee mannen een stadionverbod opgelegd naar aanleiding van de racistische spreekkoren richting Seydine N'Diaye tijdens de uitwedstrijd tegen FC Dordrecht (3-1). De club communiceert dat er maandag een overleg met de KNVB en het Openbaar Ministerie gepland staat, maar dat er in ieder geval al is besloten om hen een stadionverbod op te leggen.

N'Diaye meldde in de extra tijd bij de arbitrage dat hij vanuit het uitvak racistisch werd bejegend. Hij wees daarbij naar enkele fans die achter de boarding stonden. De wedstrijd in de Keuken Kampioen Divisie werd even later stilgelegd, waarna N'Diaye geëmotioneerd het veld verliet. Na de onderbreking kwamen de spelers, zonder N'Diaye, terug het veld op om een knielgebaar te maken tegen racisme, waarna scheidsrechter Richard Martens voor het einde van de wedstrijd floot.

MVV schrijft afgelopen nacht direct een uitgebreid onderzoek te zijn gestart, waarna er zaterdagochtend twee ‘meegereisde jonge mannen’ in het vizier kwamen als daders van de racistische geluiden jegens de verdediger van FC Dordrecht. “Maandag is er overleg tussen KNVB, MVV en het Openbaar Ministerie. Vanuit MVV krijgen deze twee knapen in ieder geval een stadionverbod”, schrijft MVV.

"Wij tolereren geen enkele vorm van discriminatie. Dergelijke mensen horen niet in een stadion thuis. Niet in Maastricht of in welke stad dan ook”, laat algemeen directeur Erik Noor namens MVV weten. Noor heeft tevens zaterdag geprobeerd om contact te krijgen met N’Diaye om namens MVV zijn excuses aan te bieden. Dat is voorlopig echter nog niet gelukt.